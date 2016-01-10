۴۰ هزار کارت هوشمند ملی در چهارمحال وبختیاری صادر شد

محمد علی رفیع پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۴۰ هزار کارت هوشمند ملی در چهارمحال وبختیاری صادر شده است، عنوان کرد: این تعداد کارت ملی هوشمند از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه صادر شده است.

وی اظهار داشت: کارت های ملی هوشمند قابلیت های فراوانی دارد که از مهمترین آنها دیجیتالی بودن این کارت است که امکان سوء استفاده از آن وجود ندارد.

مدیر کل ثبت احوال استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:کارت ملی هوشمند به عنوان مقدمه‌ای برای ورود به جامعه اطلاعاتی محسوب می شود و می‌تواند موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت، مردم و بنگاه‌ها شود.

وی در ادامه با اشاره به آمار ولادت ها طی هشت ماه گذشته در استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان ماه آبان ماه در استان چهارمحال و بختیاری ۱۴ هزار نوزاد متولد شده است که ولادت آنها توسط عوامل اجرایی ثبت احوال ثبت شده است.