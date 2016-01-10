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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۲۲

عابدزاده در گفتگو با مهر:

ایرلاین‌ها منتظر اجرای برجام/ درخواستی برای هواپیمای روسی نداشتیم

ایرلاین‌ها منتظر اجرای برجام/ درخواستی برای هواپیمای روسی نداشتیم

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه ایرلاین‌ها منتظر اجرای برجام برای واردات هواپیما هستند، گفت: درخواستی برای ورود هواپیماهای روسی به کشور نداشته‌ایم.

علی عابدزاده در گفتگو با مهر در خصوص واردات هواپیما به کشور اظهارداشت: در برنامه شرکت‌های هواپیمایی است که هواپیما به کشور وارد شود و هم اکنون ایرلاین‌ها در حال مذاکره با شرکت‌های تولید کننده و یا لیزینگ‌های هواپیما هستند.

وی با بیان اینکه اغلب شرکت‌ها منتظر روز اجرای برجام هستند تا بتوانند مذاکرات خود را به سرانجام برسانند، گفت: شرکت‌های هواپیمایی اقدامات خود را در این زمینه انجام داده‌اند و فقط در انتظار این هستند تا با رفع تحریم‌ها، هواپیماها را به کشور وارد کنند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص ورود هواپیماهای روسی به کشور، تصریح کرد: همه کشورها به دنبال این هستند که بازار ایران را به دست بیاورند اما هنوز درخواستی در این زمینه از سوی ایرلاین‌ها به ما ارجاع نشده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره خبرهایی که از سوی منابع روسی مبنی بر خرید هواپیماهای توپولف و سوخو از سوی شرکت‌های ایرانی منتشر می‌شود، افزود: هنوز درخواستی در خصوص خرید این هواپیماها به سازمان هواپیمایی نیامده است اما اگر به ما اعلام کنند، رسیدگی می‌کنیم.

کد مطلب 3021119

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