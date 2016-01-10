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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۴۴

گسترش شبکه علمی آزمایشگاهی مبارزه با مواد مخدر در کشور

گسترش شبکه علمی آزمایشگاهی مبارزه با مواد مخدر در کشور

رئیس مرکز تحقیقات پلیس مبارزه با مواد مخدر از گسترش شبکه علمی آزمایشگاهی مبارزه با مواد مخدر در سراسر کشور خبر داد.

تهمینه باهری درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: آزمایشگاه تحقیقاتی کشور درباره مواد مخدر در ستاد پلیس مبارزه با مواد مخدر مستقر بوده و در این زمینه آزمایشگاه مرجع کشور محسوب می شود.  

وی ادامه داد: حدود سه سال است که یک شبکه علمی آزمایشگاهی مبارزه با مواد مخدر در کشور ایجاد شده که تا کنون حدود ۱۷ استان به این آزمایشگاه مجهز شده و ظرف یک الی دو سال آینده تمام استان های کشور به این آزمایشگاه مجهز می شوند.

رئیس مرکز تحقیقات پلیس مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: این شبکه علمی آزمایشگاهی به عنوان یک شبکه علمی مبارزه با مواد مخدر در سراسرکشور فعالیت می کند.

وی افزود: درحال حاضر این شبکه با اکثر دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور به صورت تفاهم نامه ای همکاری دارد البته اساتید به صورت شخصی نیز مراجعه می کنند و با این اساتید همکاری علمی پژوهشی مشترک انجام می شود.

کد مطلب 3021143
زهرا سیفی

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