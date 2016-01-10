گسترش شبکه علمی آزمایشگاهی مبارزه با مواد مخدر در کشور

تهمینه باهری درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: آزمایشگاه تحقیقاتی کشور درباره مواد مخدر در ستاد پلیس مبارزه با مواد مخدر مستقر بوده و در این زمینه آزمایشگاه مرجع کشور محسوب می شود.

وی ادامه داد: حدود سه سال است که یک شبکه علمی آزمایشگاهی مبارزه با مواد مخدر در کشور ایجاد شده که تا کنون حدود ۱۷ استان به این آزمایشگاه مجهز شده و ظرف یک الی دو سال آینده تمام استان های کشور به این آزمایشگاه مجهز می شوند.

رئیس مرکز تحقیقات پلیس مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: این شبکه علمی آزمایشگاهی به عنوان یک شبکه علمی مبارزه با مواد مخدر در سراسرکشور فعالیت می کند.

وی افزود: درحال حاضر این شبکه با اکثر دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور به صورت تفاهم نامه ای همکاری دارد البته اساتید به صورت شخصی نیز مراجعه می کنند و با این اساتید همکاری علمی پژوهشی مشترک انجام می شود.