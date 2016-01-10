به گزارش خبرنگار مهر، علی فاضلی در همایش سالانه اتاق اصناف تهران گفت: اگرچه اصناف با برگزاری نمایشگاه‌های بهاره به دلیل وفور کالا مخالف بودند اما معاون اول رئیس‌جمهور گفته است این نمایشگاه ها با هماهنگی استانداران در مناطق محروم در پایان سال برگزار شود.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در ابتدا نظر اصناف این بود که به دلیل انباشت تولید و مشکلات رکودی نظام توزیع، این نمایشگاه‌ها برگزار نشود و واحدهای صنفی، فروش‌های فوق‌العاده برگزار کنند ولی به هر حال به زودی جلسه‌ای را با استانداران خواهیم داشت تا بتوانیم در برخی استان‌ها، نمایشگاه‌های بهاره به مناسبت ایام پایانی سال برگزار کنیم.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت که قاچاق حرفه‌ای در ایران نهادینه شده و متاسفانه حاشیه امن پیدا کرده است. فاضلی معتقد است: نمی‌توان با 22.5 میلیارد تومان کالای قاچاق در کشور، صحبت از تنظیم بازار کرد.

رئیس اتاق اصناف ایران اظهارداشت: اراده لازم برای برخورد معضل اجتماعی قاچاق را پیدا نکرده‌ایم و هم‌اکنون قاچاق، تسری پیدا کرده است.