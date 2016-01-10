نماز جماعت صبح در ۶۷ مسجد استان زنجان اقامه می شود

سعید ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نماز جماعت صبح در ۶۷ مسجد استان زنجان خبر داد و افزود: با توجه به اهمیت داشتن نمازهای جماعت تصمیم بر این است تا پایان سال جاری این تعداد را به ۱۰۰ مسجد افزایش دهیم که این تعداد بین مساجد شهرستان و استان که نمازهای جماعت ظهر و شب را برگزار می‌کنند تقسیم‌بندی شده است.

وی به تعداد ادارات و مساجدی که نماز جماعت برگزار می‌کنند نیز اشاره کرد و گفت: در ۱۹۱ اداره استان نماز ظهر و عصر، در ۲۴۰ مسجد نماز ظهر و عصر و در ۳۶۰ مسجد نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا اقامه می شود.

رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان بابیان اینکه جلسات پرسش و پاسخ پیرامون نماز در مدارس استان برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: همچنین با هماهنگی دانشگاه‌ها کرسی‌های آزاداندیشی با حضور کارشناسان حول محور نماز برگزار می‌شود تا به سؤالات پاسخ داده شود.

وی با تأکید بر اینکه توسعه و ترویج چنین مسائل مهم از خانواده‌ها شروع می‌شود بیان کرد: با توجه به اینکه ریشه این ها در خانواده رشد و ثبات پیدا می کندو استعدادهایشان در مدارس شکوفا می‌شود بنابراین اعتقاد به راین است که توسعه و ترویج نماز از دل خانواده شکل می‌گیرد و شروع می‌شود.

ناصری ادامه داد: درجامعه ای که باید اقدامات مهم و اساسی از خانواده‌ها شروع شود موضوع توجه نماز نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که در این راستا نشست‌های ویژه اولیا تحت عنوان شیوه دعوت فرزندان به نماز در خانواده، در مدارس برگزار می‌شود.

رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان در خاتمه عنوان کرد: در سال جاری آموزش‌های نماز در قالب شعر، قصه، بازی و سرودهای نمازی در ۵۰ مهدکودک استان آموزش داده می‌شود.