مراسم گلریزان «شیفت شب» برای زندانیان مالی

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکی کریمی برای زندانی هایی که مشکل مالی مشابه شخصیت اصلی «شیفت شب» دارند مراسم گلریزان برگزار می کند.

در این مراسم که در اوایل بهمن ماه برگزار می شود بلیت فیلم به همت عالی فروخته می شود و با مشارکت خیرین به میزان مبلغ جمع آوری شده تعدادی از زندانیانی که به دلیل مشکلات مالی در زندان هستند آزاد می شوند. سرمایه گذران فیلم نیز مبلغی را به این کار اختصاص داده اند.

در «شیفت شب» که اکرانش در سینما ها ادامه دارد فرهاد با بازی محمد رضا فروتن گرفتار مشکلات مالی شده و همسرش با بازی لیلا زارع در تلاش برای حل این مشکل و حفظ خانواده اش است.