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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۰۰

اولین جراح دست میکروسکوپی ایران درگذشت

اولین جراح دست میکروسکوپی ایران درگذشت

دکتر سیدجمال سادات گوشه اولین جراح دست میکروسکوپی ایران در سن ۸۵ سالگی دارفانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور سادات گوشه از چهره های معروف و شناخته شده عرصه پزشکی بین المللی و استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، روز جمعه ۱۸ دیماه در اثر خونریزی مغزی از دنیا رفت.

این استاد فقید متولد ۱۳۰۹ تهران و دارای فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی و جراحی ترمیمی دست و دکتری پزشکی بود. وی عضو افتخاری فرهنگستان علوم پزشکی ایران و مشاور علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بود.

از جمله مواردی که در کارنامه علمی و اجرایی شادروان دکتر سادات گوشه  مشهود است می توان به مدیر گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس بخش جراحی و موسس بیمارستان سنندج، رئیس مرکز تحقیقات و درمان، مدیر و موسس بخش جراحی ترمیمی دست و جراحی میکروسکوپی اشاره کرد.

وی همچنین رئیس بخش جراحی ترمیمی، موسس بخش جراحی ترمیمی دست و جراحی میکروسکوپی بیمارستان شهدای تجریش و بیمارستان مسیح دانشوری، کارشناس مشاور جراحی پلاستیک و ترمیمی سازمان پزشکی قانونی و رییس افتخاری هیات مدیره انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران بوده است.

اطلاق عنوان ممتاز سمپوزیوم .C.F.M از انستیتو جراحی فک و صورت ایران (۱۳۶۹)، نشان شوالیه آکادمیک از دولت فرانسه (۱۹۹۵)، اعطای عنوان پیشکسوت جراحی دست از سوی فدراسیون بین المللی انجمن های جراحی دست (۲۰۰۱) و دریافت نشان لژیون دونور (۲۰۰۵) از دیگر افتخارات زنده یاد استاد دکتر سید جمال سادات گوشه است.

همچنین از آثار علمی و تالیفات این استاد فقید و فرزانه می توان به تالیف ۱۳ کتاب؛ ۱۴۳ مقاله فارسی و ۸۱ مقاله انگلیسی اشاره کرد.

کد مطلب 3021188
زهره بال

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    نظرات

    • IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
      1 0
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      روحش شاد سرمایه مملکت بود
    • علیرضاافضل پور IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۸
      2 0
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      خداوند رحمت کنه ایشان دست بنده را در سال۶۹ در بیمارستان مداین تهران جراحی کرد دستم بر اثر ترکش به آرنج انکولیزه مفصل داشتم بسیار حراح حاذق وزیر دستی بود روحش شاد
    • نیما خدادادی AU ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 0
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      سلام‌الان آذر ماه ۱۴۰۴ هستش‌یک ماه میش یک عمل جراحی بسیار سخت و سنگین در ناحیه زبر کتف سمت چپ انجام دادم.عمل برای رفع آنوریسم آئورت قلبی بود.توسط استاد محمد مظفر.یک عمل عالی و موفق‌.اما چرا اینجا دارم در مورد این عمل صحبت میکنم‌.در سال ۱۳۷۵ شمسی بعلت اصابت گلوله در ناحیه ترقوه سمت چپ یعنی تقریبا یک وجب بالای قلب کلیه عصب های دستم سوخت و تمامی حرکات در ناحیه دست چپ از ارنج تا انگشتان دست چپم را از دست دادم ‌استاد فقید و بزرگ مرحوم دکتر گوشه‌ یک عمل ترمیم اعصاب دست و تاندون ترانسفر برام انجام دادن

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