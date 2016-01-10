اولین جراح دست میکروسکوپی ایران درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور سادات گوشه از چهره های معروف و شناخته شده عرصه پزشکی بین المللی و استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، روز جمعه ۱۸ دیماه در اثر خونریزی مغزی از دنیا رفت.

این استاد فقید متولد ۱۳۰۹ تهران و دارای فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی و جراحی ترمیمی دست و دکتری پزشکی بود. وی عضو افتخاری فرهنگستان علوم پزشکی ایران و مشاور علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بود.

از جمله مواردی که در کارنامه علمی و اجرایی شادروان دکتر سادات گوشه مشهود است می توان به مدیر گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس بخش جراحی و موسس بیمارستان سنندج، رئیس مرکز تحقیقات و درمان، مدیر و موسس بخش جراحی ترمیمی دست و جراحی میکروسکوپی اشاره کرد.

وی همچنین رئیس بخش جراحی ترمیمی، موسس بخش جراحی ترمیمی دست و جراحی میکروسکوپی بیمارستان شهدای تجریش و بیمارستان مسیح دانشوری، کارشناس مشاور جراحی پلاستیک و ترمیمی سازمان پزشکی قانونی و رییس افتخاری هیات مدیره انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران بوده است.

اطلاق عنوان ممتاز سمپوزیوم .C.F.M از انستیتو جراحی فک و صورت ایران (۱۳۶۹)، نشان شوالیه آکادمیک از دولت فرانسه (۱۹۹۵)، اعطای عنوان پیشکسوت جراحی دست از سوی فدراسیون بین المللی انجمن های جراحی دست (۲۰۰۱) و دریافت نشان لژیون دونور (۲۰۰۵) از دیگر افتخارات زنده یاد استاد دکتر سید جمال سادات گوشه است.

همچنین از آثار علمی و تالیفات این استاد فقید و فرزانه می توان به تالیف ۱۳ کتاب؛ ۱۴۳ مقاله فارسی و ۸۱ مقاله انگلیسی اشاره کرد.