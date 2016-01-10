۱۳ هزار قلم کالای پزشکی قیمت گذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید حسین صفوی افزود: قیمت گذاری ها در حوزه تجهیزات پزشکی در حال انجام است و این قیمت ها در سایت این اداره کل به آدرس IMED.IR منتشر شده است.

وی ادامه داد: در جلسه اخیر حدود ۸ هزار قلم کالا قیمت گذاری شده و با توجه به اینکه قبلا نیز ۵ هزار کالا قیمت گذاری شده بودند تعداد کالاهای قیمت گذاری شده در این حوزه که بیشتر در بخش ارتوپدی می باشد به بیش از ۱۳ هزار کالا رسیده است که در سایت اعلام خواهد شد.

صفوی اظهار داشت: این قیمت گذاری ها بر اساس ابلاغ رئیس سازمان غذا و دارو و از ابتدای سالجاری انجام شده و به تمامی مراکز درمانی دولتی و خصوصی فرستاده شده و و لازم الاجرا می باشد.

مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در ادامه به تخت های بیمارستانی اشاره کرد و گفت: ۱۲۰ هزار تخت بیمارستانی در مراکز درمانی در کل کشور وجود دارد که باید این تعداد طبق یک برنامه پنج ساله با توجه به بیمار دهی افزایش داشته باشد که توسط وزارت بهداشت و بخش خصوصی انجام خواهد شد.

صفوی در پایان گفت: ۵ هزار تخت ویژه (CCU،ICU) در مراکز درمانی وجود دارد که این تعداد نیز باید به دو برابر افزایش پیدا کند.