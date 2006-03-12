دو اثر از " ژاك تورنيه " وارد بازار كتاب شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، ژاك تورنيه از نويسندگان فرانسوي عصر حاضر است كه ضمن اشتغال به ترجمه و همكاري با راديو و تلويزيون فرانسه ، به نوشتن داستان و رمان نيز اشتغال دارد . از اين نويسنده تا به حال آثار بسياري به بازار كتاب در سراسر جهان عرضه شده است .

" ژان دولويين " براساس زندگي شخصيت هاي تاريخي بر اساس اسناد تاريخي و حقايق به نگارش در آمده است و حكايت آن به سرگذشت يك دختر فرانسوي مقيم ايالت پيه مونته ايتاليا مربوط مي شود و زمان اين رمان به دوره لويي چهاردهم باز مي گردد . اين كتاب در 135 صفحه با بهاي 13 هزار ريال از سوي نشر چشمه منتشر شده است .

به گزارش مهر ، " آخرين فرد خانواده موتسارت " نيز سرگذشت موتسارت موسيقي دان است كه در زمان شش ماهگي فرزندش مي ميرد و پس از هجده سال پسر موتسارت به جستجو در زواياي زندگي وي مي پردازد .



اين كتاب در 260 صفحه با بهاي 26 هزار ريال از سوي نشر دنياي نو به بازار كتاب عرضه شده است .