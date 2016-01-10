راههای ۹۰ روستا در منطقه الموت در قزوین مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی استان قزوین، ابوالفضل لطفی در این باره اظهارداشت: بارش برف از شب گذشته در مناطق کوهستانی استان بویژه محورهای الموت آغاز شده و منطقه را سفید پوش کرده است.

رییس اداره راه و شهرسازی الموت تصریح کرد: ارتفاع بارش برف شب گذشته منطقه الموت در گردنه ها حدود ۳۰ سانتی متر و در روستاهای کوهستانی نزدیک به ۵۰ سانتی متر است.

لطفی یادآورشد: در حال حاضر در گردنه های بهرام آباد و قسطین لار در مسیر الموت شاهد کولاک شدید هستیم و با توجه به بارش برف سنگین و کولاک شدید در طول مسیری حدود ۵ کیلومتر از این گردنه ها حرکت به کندی صورت می گیرد و بدون زنجیر چرخ امکان تردد وجود ندارد.

رییس اداره راه و شهرسازی الموت اظهارداشت: ارتفاع بارش برف در برخی از روستاهایی که در ارتفاع قرار گرفته اند مانند آتان، کلایه، هنیز، سفیداب، پیچ بن به ۵۰ سانتی متر هم می رسد.

وی با اشاره به مسدود بودن راه دسترسی حدود ۹۰ روستا در الموت یادآورشد: از اولین ساعات بارش برف در روز گذشته عملیات نمک پاشی و برف روبی توسط راهداران منطقه آغاز شده و با وجود کولاک شدید همچنان ادامه دارد و با تلاش شبانه روزی تلاش می کنیم تا فردا راههای مسدود شده بازگشایی شود.

لطفی همراه داشتن زنجیر چرخ را برای سفرهای کوهستانی ضروری دانست و از مردم درخواست کرد از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و در صورت تردد در مسیرهای کوهستانی استان قزوین بویژه منطقه الموت علاوه بر همراه داشتن زنجیر چرخ و سایر تجهیزات، امکانات زمستانی خودروی خود را کنترل کنند.