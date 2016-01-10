به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلسه شورای ائتلاف اصولگرایان با حضور نمایندگان تشکلها و شخصیت های حقیقی جریان اصولگرا امشب در دفتر مرکزی جامعه روحانیت مبارز برگزار میشود.
بنابراین گزارش، قرار است کمیته های شورای ائتلاف اصولگرایان در این جلسه گزارشی را از اقدامات خود به اعضای شورا ارائه دهند. گفتنی است از جلسه هفته گذشته سعید جلیلی هم به جمع شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان افزوده شد.
شورای ائتلاف اصولگرایان روز گذشته در اطلاعیه شماره ۲ خود تاکید کرد: شرکت همۀ شخصیتها و فعالان سیاسی و نمایندگان جمعیتها و انجمنها و تشکلهای اصولگرا و نمایندگان اقشار مختلف جامعه را در تصمیمگیری در امر مهم انتخابات ضروری میداند و جلسات خود را در سطوح مختلف با آنان تشکیل خواهد داد.
همچنین اخیرا محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه با بیان اینکه شورای ائتلاف اصولگرایان به زودی وارد مصادیق میشود گفت: اصولگرایان در انتخابات آینده انشاء الله با یک فهرست و یک صدا حضور پیدا خواهند کرد.
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