دو هزار طرح اشتغال برای مددجویان مازندرانی اجرا شد

تیمور طهماسب پور در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از اهداف اصلی کمیته امداد را توانمندسازی اقتصادی خانوادههای تحت حمایت بیان کرد و افزود: از ابتدای اردیبهشت تا ابتدای دیماه سالجاری ۴۶ میلیارد ریال از اعتبارات کمیته امداد و ۲۰ میلیاردریال از اعتبارات قرض الحسنه بانکی برای اجرای طرح اشتغال به مددجویان کمیته امداد تسهیلات پرداخت شد.
مدیرکل کمیته امداد مازندران، گفت: با توجه به ابلاغ اعتبارات بند (ج) تبصره شانزده سال ۹۴، تخصیص اعتبارات مربوطه توسط بانکهای عامل تعیین شد و پیگیری و هماهنگی با بانکها صورت گرفت که کل اعتبارات تأییدشده توسط بانکهای استان به شهرستانها ابلاغ شد.
طهماسب پور با اشاره به سرفصلهای اشتغال ایجادشده توسط این نهاد گفت:۶۲ درصد درزمینهٔ صنفی و خدماتی ۲۸ درصد دامپروری و شیلات، هفتدر صد کشاورزی، سه درصد صنایعدستی و... و. برای مدد جویان شغل ایجاد شد.
بیش از ۶۲ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد مازندران قرار دارند.
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