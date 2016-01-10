دو هزار طرح اشتغال برای مددجویان مازندرانی اجرا شد

تیمور طهماسب پور در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از اهداف اصلی کمیته امداد را توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت بیان کرد و افزود: از ابتدای اردیبهشت تا ابتدای دیماه سالجاری ۴۶ میلیارد ریال از اعتبارات کمیته امداد و ۲۰ میلیاردریال از اعتبارات قرض الحسنه بانکی برای اجرای طرح اشتغال به مددجویان کمیته امداد تسهیلات پرداخت شد.

مدیرکل کمیته امداد مازندران، گفت: با توجه به ابلاغ اعتبارات بند (ج) تبصره شانزده سال ۹۴، تخصیص اعتبارات مربوطه توسط بانک‌های عامل تعیین شد و پیگیری و هماهنگی با بانک‌ها صورت گرفت که کل اعتبارات تأییدشده توسط بانک‌های استان به شهرستان‌ها ابلاغ شد.

طهماسب پور با اشاره به سرفصل‌های اشتغال ایجادشده توسط این نهاد گفت:۶۲ درصد درزمینهٔ صنفی و خدماتی ۲۸ درصد دام‌پروری و شیلات، هفت‌در صد کشاورزی، سه درصد صنایع‌دستی و... و. برای مدد جویان شغل ایجاد شد.

بیش از ۶۲ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد مازندران قرار دارند.