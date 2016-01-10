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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۱۴

مدیرکل کمیته امداد مازندران:

دو هزار طرح اشتغال برای مددجویان مازندرانی اجرا شد

دو هزار طرح اشتغال برای مددجویان مازندرانی اجرا شد

ساری - مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران گفت: دو هزار و ۵۴ طرح اشتغال برای مدد جویان تحت پوشش این نهاد ازابتدای اردیبهشت تاابتدای دی ماه سال جاری اجرا شد.

تیمور طهماسب پور در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از اهداف اصلی کمیته امداد را توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت بیان کرد و افزود: از ابتدای اردیبهشت تا ابتدای دیماه سالجاری ۴۶ میلیارد ریال از اعتبارات کمیته امداد و ۲۰ میلیاردریال از اعتبارات قرض الحسنه بانکی برای اجرای طرح اشتغال به مددجویان کمیته امداد تسهیلات پرداخت شد.

مدیرکل کمیته امداد مازندران، گفت: با توجه به ابلاغ اعتبارات بند (ج) تبصره شانزده سال ۹۴، تخصیص اعتبارات مربوطه توسط بانک‌های عامل تعیین شد و پیگیری و هماهنگی با بانک‌ها صورت گرفت که کل اعتبارات تأییدشده توسط بانک‌های استان به شهرستان‌ها ابلاغ شد.

طهماسب پور با اشاره به سرفصل‌های اشتغال ایجادشده توسط این نهاد گفت:۶۲ درصد درزمینهٔ صنفی و خدماتی ۲۸ درصد دام‌پروری و شیلات، هفت‌در صد کشاورزی، سه درصد صنایع‌دستی و... و. برای مدد جویان شغل ایجاد شد.

بیش از ۶۲ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد مازندران قرار دارند.

کد مطلب 3021199

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