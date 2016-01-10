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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۱۵

رئیس پلیس راه خوزستان:

پژو ۴۰۵ با خلافی بالای ۶۰ میلیون ریال توقیف شد

پژو ۴۰۵ با خلافی بالای ۶۰ میلیون ریال توقیف شد

اهواز ـ رئیس پلیس راه خوزستان از توقیف یک دستگاه خودرو ۴۰۵ با بیش از ۶۲ میلیون ریال خلافی خبر داد.

سرهنگ قاسم قدرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس راه ایستگاه رامهرمز به اهواز حین کنترل خودروهای عبوری این محور به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مضنون و آن را متوقف کردند.

وی افزود: با استعلام از سامانه‌های هوشمند پلیس راه نیروی انتظامی مشخص خود که این خودرو به دلیل ارتکاب ۱۰۸ مورد تخلف حادثه ساز از جمله سبقت و سرعت غیر مجاز و ۶۲ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال تخلف پرداخت نشده و ثبت شکایت در سیستم به پارکنیگ انتقال پیدا کرد.

توقیف خودروهای متخلف با بیش از ۱۰ میلیون ریال خلافی در دستور کار مأموران پلیس راه استان قرار گرفته است.

پلیس با متخلفان به خصوص افرادی که با تخطی از قانون جان خود و شهروندان را به خطر می‌اندازد برخورد قاطع و جدی می‌کند.

کد مطلب 3021200

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