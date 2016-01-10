  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۰۷

مسئول بسیج رسانه استان کرمانشاه:

بسیج وامدارارزش های اسلامی است/رسانه ابزارقدرتمند تحقق اهداف نظام

بسیج وامدارارزش های اسلامی است/رسانه ابزارقدرتمند تحقق اهداف نظام

کرمانشاه- مسئول بسیج رسانه استان کرمانشاه گفت: بسیج وامدار تفکر و ارزش‌های مقدس اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن موحد در گردهمایی بسیجیان اصحاب رسانه استان کرمانشاه که عصر امروز یکشنبه به مناسبت بزرگداشت روز قشر در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: رسالت اطلاع رسانی بر دوش اصحاب رسانه است تا به عنوان چشم و گوش امتی واحد عمل کنند و در آگاه سازی جامعه نقش سازنده ای ایفا نمایند.

وی با اشاره به تعبیر آیات قرآن کریم مبنی بر حیات جاودانه شهدا نزد خداوند، تصریح کرد: شهدا به عنوان چراغ هدایت و پرچمدار ملت اسلامی هستند و سرافرازی امت را رقم زدند..

این مسئول با اشاره به سالروز شهادت شهید غلامرضا رهبر از فعالان عرصه رسانه در کشور، تصریح کرد: مردم و مسئولان باید اهداف این شهید والا مقام و همه شهدای ۸ سال دفاع مقدس را پیگیری کنند و با اتحادی واحد از ارزش های انقلاب اسلامی دفاع نمایند.

مسئول بسیج رسانه استان کرمانشاه  شهید غلامرضا رهبر را فرزند رسانه توصیف و  اظهار داشت: آن شهید در سال ۵۸ به عضویت صدا و سیمای آبادان پیوست و به عنوان مدیر خبر در قرارگاه خاتم الانبیاء(ص)فعالیت نمود و در جبهه های جنوب و غرب کشور پیام حماسه سازان و رزمندگان اسلام را به گوش ملت رساند.

سرهنگ موحد با بیان اینکه شهید غلامرضا رهبر صدای دلنشین و قلم ماندگاری داشت، یادآور شد: سرانجام مورخ ۲۱ سال ۶۵ و در هنگام عملیات کربلای ۵ و در دریاچه ماهی واقع در شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر او به صف جاودان الاثرها پیوست.

وی گفت: این شهید والا مقام با صدای دلنشین و بیانی فصیح به عنوان سفیر رسانه ای پیام زمینی خود را به گوش عالمیان می رساند و از رشادتهای فاتحان و حماسه سازان اطلاع رسانی می نمود.

این مسئول در بیان دلنوشته به یادگار مانده از این شهید والامقام اظهار داشت: « ما پیروان نسل آینده ایم که غیرت  حضرت زینب(س) در رگ ها و قدرت حسینی در دست های ما است، در قلب ما علی(ع) و خلقمان از محمد(ص) و زبان ما از فاطمه(س) است و این قلم ها امانت هستد که روزی بابت این امانت از ما سوال خواهد شد.»

مسئول بسیج رسانه استان کرمانشاه اظهار داشت: بسیج وامدار ارزش های مقدس اسلامی است و اصحاب رسانه به عنوان ابزاری قدرتمند در پیشبرد اهداف نظام حرکت می کند.

کد مطلب 3021207

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها