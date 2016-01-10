صدور ۱۷هزار مجوز جذب پرستار شرکتی/فقط ۹ هزار پرستار استقبال کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد آقاجانی روز یکشنبه در اولین نشست مدیران پرستاری صف و ستاد که در سالن همایش های رازی برگزار می شود، اظهارداشت: انجام کار تیمی در بیمارستان ها، بسیار مهم و در عین حال دشوار است.

وی با تاکید بر تقسیم مسئولیت ها و آشنایی با شرح وظایف در ارائه خدمات درمانی در بیمارستان ها، گفت: هرچقدر جامعه توسعه یافته تر باشد، کارهای تیمی را بهتر انجام می دهد.

آقاجانی با عنوان این مطلب که کارهای انجام نشده در حوزه سلامت بیشتر از کارهایی است که انجام شده، افزود:در حوزه پرستاری دو مشکل اساسی وجود دارد. نخست، تامین نیروی انسانی است و دوم، معیشت و دریافتی پرستاران است.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه نسبت پرستار به تخت بیمارستانی در کشورمان استاندارد نیست، تصریح کرد: به هیچ وجه نمی توان قبول کرد حجم عظیم از فعالیت ها را متوجه تعداد محدود کادر پرستاری کنیم. اما، فعلا ناگزیریم با همین استعداد نیروی پرستاری، در کشور خدمت بدهیم و رو به آینده داشته باشیم.

آقاجانی ادامه داد: امیدواریم با تلفیق چند برنامه در سال های آینده شاهد حل اساسی مشکل کمبود نیروی پرستاری در کشور باشیم.

وی با اشاره به صدور ۱۷ هزار مجوز جذب پرستار شرکتی، گفت: بعضی استان ها از این مجوزها استقبال کرده اند و در برخی استان ها استقبال نشده و در مجموع ۹ هزار پرستار شرکتی جذب شده اند.

معاون درمان وزارت بهداشت از برنامه های جدید این وزارتخانه برای تامین نیروی پرستاری در بخش های اورژانس، آی سی یو، سوختگی و...، خبر داد و گفت: قرار است برای این بخش ها، پرستاران به صورت قراردادی جذب شوند که امیدواریم خیلی زود شاهد این اتفاق باشیم.

آقاجانی بر اهمیت توسعه آموزش پرستاری و استفاده از مدل های مختلف برای جذب پرستاران تاکید کرد.