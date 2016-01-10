نخستین جلسه پارلمان جدید مصر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، پارلمان جدید مصر امروز نخستین جلسه خود را برگزار کرد. این جلسه پس از گذشت ۳ سال از خلأ قانونی و پارلمانی در مصر تشکیل شد.

این جلسه به ریاست «بهاء ابوالشقه» رئیس ائتلاف حزب الوفد برگزار شد و در طی آن نمایندگان سوگند یاد کردند که به قانون اساسی پایبند باشند.

در نخستین جلسه پارلمان، کمیته ای ۳ تا ۷ نفر تشکیل خواهد شد که اعضای آن رئیس جلسه اجرایی را انتخاب می کند تا بر انتخابات نظارت داشته باشد.

با تشکیل جلسه امروز پارلمان مصر، طرح نقشه راهی که بعد از حوادث ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ (برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر) ارائه شده بود تکمیل شد.