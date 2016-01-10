سکونتگاه های غیررسمی ساری توانمندسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان صبح یکشنبه در نخستین جلسه شورای ستاد شهرستانی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف احیا، بهسازی و نوسازی اظهار داشت: تقویت سیاست یکپارچه شبکه حمل‌ونقل درون وبرون شهری و تأمین شبکه ارتباطی میان مراکز فعالیت و سکونت در محدوده‌های هدف، رفع موانع حقوقی و ثبتی اراضی و املاک واقع در محدوده‌های هدف، اتخاذ تمهیدات مناسب در فرآیند تهیه و اجرای برنامه‌های احیا، بهسازی و نوسازی از راهبردهای در نظر گرفته‌شده در سند راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی چینی‌جاهای فرسوده و ناکارآمد شهری است.

فرماندار ساری با اشاره به نبودن نگاه برنامه محور و کلان اجتماعی، داشتن نگاه بخشی که دامن‌گیر استان و شهرستان شده است، خاطرنشان کرد: با تصمیمات غیر کارشناسی در استان و شهرستان فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی و مهاجرت‌هایی رخ‌داده است و امروز شاهد برگزاری نشست‌ها و تشکیل کارگروه‌ها برای پاک‌سازی و بهسازی این فعالیت‌های بدون اندیشه و تفکر هستیم.

حسین زادگان اهداف برگزاری این ستاد را توجه بیشتر مسئولان و دستگاه‌های عضو ستاد به مسائل اجتماعی و فرهنگی در محدوده‌های هدف چون بافت های فرسوده و تاریخی، سکونتگاه‌های غیررسمی و محلات و محدوده‌های بازآفرینی شهری بیان کرد.

وی بر مطالعات و تحقیقات در محورهای پنج‌گانه این ستاد تأکید کرد و گفت: باید با داشتن برنامه جامع و کامل در اجرای محورها و اهداف این ستاد گام برداریم تا هم‌زمان با اجرای این قانون، سوژه‌های جدیدی چون موضوع میارکلا در شهرستان به وجود نیاید.

حسین زادگان اجرای قانون را بهترین و راحت‌ترین راه پیشرفت و توسعه مطرح کرد و ادامه داد: در کشور ما قانون وجود دارد اما رعایت نکردن قانون و بی‌احترامی به قانون مشکلات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... را به وجود می‌آورد و این همان تفاوت کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال رشد است.

وی نادیده گرفتن قوانین را در تصمیمات شبانه و سزارین‌های اقتصادی چون دانشگاه و شرکت‌ها و پروژه‌های مسکونی، ایجاد شهر و غیره اعلام کرد و گفت: در ساری مهاجرت‌هایی که از روستاها صورت گرفت و شهرنشینی که ایجاد شد آغاز مشکلات و تفاوت‌ها در نگرش‌ها، فرهنگ‌ها و هم‌چنین نابودی روستا و محیط‌زیست طبیعی بود و مهم‌ترین مسئله این است که اقتصاد روستایی را از بین برد.

فرماندار ساری در ادامه با اشاره به چهار پهنه تعریف‌شده در سند راهبردی «بافت تاریخی و کهن، چینی‌جاهای ناکارآمد، بافت با پیشینه روستایی، سکونتگاه غیررسمی» تصریح کرد: ستاد مذکور در شهرستان بر اساس نوع مشکلات و افزایش آسیب‌های اجتماعی مناطق پرخطر، اولویت‌ها و نقاط هدف را مشخص کند.

این مسئول، توانمندسازی اقتصادی را اولویت اصلی مدیریت شهری در بافت های ناکارآمد شهری یا همان سکونتگاه‌های غیررسمی اعلام کرد و افزود: فقر و تهیدستی در سکونتگاه‌های غیررسمی، موجب رشد آسیب‌های اجتماعی شده است و در این مناطق بیش از آب، برق و گاز برای رهایی از انواع بزه‌کاری‌ها به اشتغال و درآمد نیاز داریم.

حسین زادگان همچنین هدف از تهیه این برنامه را ارتقا کیفیت زندگی ساکنان محلات، اسکان غیررسمی با رویکرد برنامه‌ریزی مشارکتی، توسعه ظرفیت‌های دستگاه‌های مدیریت شهری درباره برنامه‌های احیا، بهسازی و نوسازی دانست.

وی از مسئولان ادارات درخواست کرد با همدلی و هم‌زبانی بتوانند با ایجاد بستر، بانک اطلاعات مشترک در راستای به‌کارگیری از منابع مالی، فنی و تجهیزات برای توسعه و آبادانی شهر همراه و هماهنگ شوند.

حسین زادگان در ادامه بر ضرورت ساماندهی بافت فرسوده، تاریخی و محلات حاشیه‌نشین شهر تأکید کرد و افزود: وقوع حوادث و فراهم بودن شرایط لازم برای امدادرسانی سریع و به‌موقع یکی از مهم‌ترین دلایل ضرورت ساماندهی مناطق و محدوده‌های شهری است.

نماینده عالی دولت در شهرستان تأکید کرد: حضور گردشگرانی که برای بهره بردن از مواهب طبیعی و میراث فرهنگی و تاریخی به این منطقه سفر می‌کنند، نشان از لزوم جدیت هرچه بیشتر در حوزه بهسازی و نوسازی بافت شهری و توجه به نگهداری بافت تاریخی و امکانات دهی به روستائیان برای جلوگیری از مهاجرت به شهر است.

حسین زادگان در پایان گفت: تشکیل کمیته پنج‌گانه و ارائه پیشنهاد‌ها بازآفرینی شهری محدوده‌ها و محلات هدف بهسازی و نوسازی، ارائه برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های مدیریت شهری، اعلام مسئولیت‌ها و شرح وظایف ادارات و دستگاه‌ها در کمیته‌ها از اقداماتی است که باید صورت گیرد.

صادقی کارشناس و نماینده اداره کل راه و شهرسازی در این نشست اهداف سند ملی راهبردی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و سیاست‌های دولت تدبیر و امید در این زمینه را برای حاضرین تشریح کرد.