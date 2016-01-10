باشگاه فرهنگی بانوان شهر طرقبه راه اندازی شد

احمد جاهدطلب در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجام شده و استقبال کم نظیر بانوان شهر طرقبه از کلاس های آموزشی و فرهنگی و به منظور انسجام هر چه بیشتر و بارور شدن فعالیت های این قشر از جامعه باشگاهی با عنوان فوق تشکیل داده شد.

وی با بیان اینکه تلاش داریم فعالیت ها با برنامه ریزی و حمایت های همه جانبه برای بانوان صورت پذیرد افزود: در حال حاضر سازمان فرهنگی شهرداری طرقبه دارای یک فرهنگ سرا و دو خانه فرهنگ در منطقه های طرقبه و ویلاشهر است که کلاس های متنوعی برگزار می کنند.

مسئول سازمان فرهنگی هنری شهرداری طرقبه گفت: محور تشکیل این باشگاه در اختیار گذاشتن امکانات خاص برای اعضای فعال تر از دیگر اعضا می باشد بدین صورت افرادی که بیش از دو دوره کلاس گذرانده باشند و مدرک های مربوطه را اخذ کنند از کلاس های رایگان و تور های یک روزه بهره مند می شوند.

وی هدف از تشکیل این باشگاه را بالا بردن توانمدی های زنان خانه دار و دختران در آستانه ازدواج بیان کرد و افزود: برای ترغیب بانوان شهر برای شرکت مسابقات مختلف در صدد هستیم با اجرای کلاس های تخصصی در زمینه های آشپزی، بافتنی و سایر مهارت ها تیم های قوی و دارای پشتکار لازم را به لحاظ امکانات رفاهی تأمین کنیم .

جاهد طلب برگزاری جشنواره غذاهای سنتی، دسر و کیک و تزیین سالاد الویه را حاصل اجرای کلاس های آموزشی آشپزی دانست و گفت: هر سال در رشته سرود به صورت گروهی، نقاشی، هنرهای دستی که شامل رشته هایی همچون ارغوان بافی، گل سازی، سرمه دوزی و روبان دوزی، عکاسی و ادبی و مسابقات ورزشی شاهد بدست آمدن رتبه های برتر در سطح استان و کشور هستیم و امیدواریم با تشکیل این باشگاه گامی رو به جلو و بیش از پیش برداشته شود.