پایان دور دوم لیگ بسکتبال با برگزاری یک دیدار معوقه

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های شهرداری تبریز و شیمیدر در تبریز برگزار خواهد شد. قرار بود این دیدرا ۱۰ دی ماه برگزار شود اما شرایط نامساعد جوی منجر به لغو پرواز بازیکنان و مربیان تیم شیمیدر و در نهایت لغو این دیدار شد.

با برگزاری دیدار معوقه هفته شانزدهم لیگ بسکتبال میان تیم های شهرداری تبریز و شیمیدر، دور دوم این رقابت ها به پایان رسیده و از روز پنجشنبه دور سوم مسابقات آغاز خواهد شد.

دیدار فردا در حالی برگزار می شود که شهرداری تبریز با ۱۹ امتیاز در رده نهم قرار دارد اما شیمیدر جایگاه بهتری در اختیار دارد. این تیم با ۲۹ امتیاز تیم پنجم جدول رده بندی است.