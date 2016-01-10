به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی در حاشیه تمرین امروز یکشنبه تیم استقلال در خصوص آخرین وضعیت هرایر مگویان عنوان کرد: مشکل خاصی وجود ندارد و مگویان امشب به تهران بر می گردد. قرار است این بازیکن از فردا در تمرینات حاضر شود.

وی درباره زمان تشکیل اردوی این تیم گفت: قرار بود یک اردوی یک هفته ای را از روز ۲۶ دی ماه در تهران برگزار کنیم ولی در آن تاریخ هتل آکادمی امکان سرویس دهی نداشت و با دو روز تاخیر یعنی از روز ۲۸ دی ماه این اردو را شروع خواهیم کرد. این اردو تا روز ۵ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

از مظلومی در خصوص تداخل تمرینات این تیم با پرسپولیس در زمین شماره ۲ آزادی پرسیده شد، که عنوان کرد: به ما گفتند که بخاطر بارندگی نمی توانیم در زمین شماره ۲ تمرین کنیم. من فکر نمی کنم امروز پرسپولیس بتواند تمرین کند و احتمالا بعد از ظهر تنها می توانند دور زمین بدوند.