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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۵۵

سبحانی‌نیا خبر داد:

طرح جدید مجلس برای مقابله به‌ مثل با طرح‌های کنگره آمریکا

طرح جدید مجلس برای مقابله به‌ مثل با طرح‌های کنگره آمریکا

عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان از تهیه طرح مقابله با تروریسم دولتی و نهادهای حامی تروریسم بین‌الملل در واکنش به طرح‌های کنگره آمریکا (که مغایر با روح برجام است) خبر داد.

حسین سبحانی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسه امروز فراکسیون رهروان گفت: در جلسه امروز تحولات منطقه و اقدامات اخیر آل سعود بررسی شد.

وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد باید دستگاه‌های مسئول در مسائل انتظامی و امنیتی با افراد خودسر برخورد جدی‌تری می‌کردند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ادامه داد: رئیس مجلس همچنین اقدام عربستان در شهادت شیخ نمر در حمله به سفارت ایران در صنعا را محکوم کرد.

سبحانی‌نیا تصریح کرد: در جلسه شورای مرکزی فراکسیون رهروان، طرح‌های اخیر آمریکا علیه ایران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در مجلس نیز به شکلی طرح‌هایی برای مقابله به‌مثل با حرکات اخیر کنگره آمریکا که مغایر با روند اجرای برجام است، ارائه شود.

وی اضافه کرد: بر این اساس، طرحی برای مقابله با تروریسم دولتی و نهادهای حامی تروریسم بین‌المللی در دست تهیه است که به مجلس ارائه می‌شود.

حسینی: رایزنی با دولت برای طرح مناطق آزاد

در ادامه، سیدهادی حسینی، نماینده مردم قائم‌شهر و عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان نیز در خصوص این جلسه اظهار داشت: در جلسه امروز صبح در خصوص مناطق آزاد نیز صحبت کردیم و مقرر شد مجلس با دولت در خصوص اضافه شدن برخی مناطق به عنوان مناطق آزاد مذاکره و نظر دولت را تامین کند.

حسینی با اشاره به اظهارات رئیس مجلس در مورد انتخابات توضیح داد: رئیس مجلس معتقد بود، مجلس دهم باید مجلسی متعادل و فارغ از تندروی‌های راست‌گرایانه و چپ‌گرایانه باشد، چراکه کشور نیازمند آرامش و آسایش است.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: لاریجانی اعلام کرد در انتخابات آینده به صورت مستقل شرکت خواهد کرد.

کد مطلب 3021242

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