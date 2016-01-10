حسین سبحانی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسه امروز فراکسیون رهروان گفت: در جلسه امروز تحولات منطقه و اقدامات اخیر آل سعود بررسی شد.

وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد باید دستگاه‌های مسئول در مسائل انتظامی و امنیتی با افراد خودسر برخورد جدی‌تری می‌کردند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ادامه داد: رئیس مجلس همچنین اقدام عربستان در شهادت شیخ نمر در حمله به سفارت ایران در صنعا را محکوم کرد.

سبحانی‌نیا تصریح کرد: در جلسه شورای مرکزی فراکسیون رهروان، طرح‌های اخیر آمریکا علیه ایران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در مجلس نیز به شکلی طرح‌هایی برای مقابله به‌مثل با حرکات اخیر کنگره آمریکا که مغایر با روند اجرای برجام است، ارائه شود.

وی اضافه کرد: بر این اساس، طرحی برای مقابله با تروریسم دولتی و نهادهای حامی تروریسم بین‌المللی در دست تهیه است که به مجلس ارائه می‌شود.

حسینی: رایزنی با دولت برای طرح مناطق آزاد

در ادامه، سیدهادی حسینی، نماینده مردم قائم‌شهر و عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان نیز در خصوص این جلسه اظهار داشت: در جلسه امروز صبح در خصوص مناطق آزاد نیز صحبت کردیم و مقرر شد مجلس با دولت در خصوص اضافه شدن برخی مناطق به عنوان مناطق آزاد مذاکره و نظر دولت را تامین کند.

حسینی با اشاره به اظهارات رئیس مجلس در مورد انتخابات توضیح داد: رئیس مجلس معتقد بود، مجلس دهم باید مجلسی متعادل و فارغ از تندروی‌های راست‌گرایانه و چپ‌گرایانه باشد، چراکه کشور نیازمند آرامش و آسایش است.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: لاریجانی اعلام کرد در انتخابات آینده به صورت مستقل شرکت خواهد کرد.