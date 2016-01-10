ابراهیم فریادخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه بعد از تبدیل هوراند به شهرستان موفق شدیم برخی ادارات را مستقل کنیم که در سال گذشته تعدادی اداره و امسال نیز تاکنون دو اداره مهم در بخش کشاورزی با کمک مسئولان و نظر مثبت استاندار آذربایجان شرقی؛ اداره جهاد کشاورزی و منابع طبیعی بهصورت مستقل فعالیت خود را در هوراند آغاز کردند.
وی با بیان اینکه مردم شهرستان هوراند برای انجام برخی امور اداری خود مجبورند مسیر چند کیلومتری به شهرستان اهر را طی کنند، گفت: با رایزنی و برگزاری جلساتی با مدیران کل ادارات، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی که به دلیل کشاورزی بودن منطقه بخش اعظمی از مردم شهرستان هوراند با آنها ارتباط اداری دارند، اداراتی را در شهرستان مستقر کردیم تا بتوانیم تصمیمگیریهای مستقلی داشته باشیم و مردم منطقه نیز از رفتوآمد نجات پیدا کنند و ضمن جدا شدن اعتبارات این ادارات از شهرستان اهر بتوانیم تصمیمگیریهای مستقلتری داشته باشیم.
فریادخواه در خصوص خروجی برگزاری اولین همایش آموزش کشاورزان و باغداران در شهرستان هوراند نیز ابراز داشت: نتایج این جلسه بسیار خوب بود و بر اساس نظرسنجی به عملآمده تمامی کشاورزان و باغداران از آموزشهای صورت گرفته ابراز رضایت میکردند امیدواریم با ادامه اینگونه آموزشها کیفیت و کمیت محصولات منطقه هر چه بیشتر بالا برود.
فرماندار شهرستان هوراند با اشاره به فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: شادابی و جنبوجوش دهه فجر امسال قطعاً بیشتر و بهتر خواهد بود به دلیل اینکه هم در آستانه مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی قرار داریم و هم اینکه حرکات زشت و ددمنشانه آل سعود با اعدام آیتالله شیخ نمر باطن پلید خود را بیشتر برای ملت ایران نمایان ساخت و نشان داد که استکبار جهانی همیشه در پی ضربه زدن به انقلاب شکوهمند اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: دهه فجر امسال برنامههای متعدد فرهنگی و سیاسی در شهرستان هوراند برگزار خواهد شد که از با زنگ انقلاب در مدارس آغاز و با افتتاح پروژههای دولتی و بخش خصوصی ادامه مییابد و با راهپیمایی شکوهمند مردم عزیز به پایان خواهد رسید.
فریادخواه در پایان به افتتاح پروژههای پیشبینیشده در طول دهه مبارک فجر اشاره کرد و گفت: افتتاح دوخانه بهداشت روستایی، بهرهبرداری از راه آسفالته ۱۳ روستای شهرستان که کار بسیار بزرگی است، افتتاح ساختمان دهیاری، کانال آب، ساختمان اداری، گازرسانی به روستاهای صعبالعبور و چندین مورد دیگر که در طول دهه مبارک فجر در شهرستان هوراند افتتاح خواهد شد.
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