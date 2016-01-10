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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۳۳

استاندار سمنان:

رفع موانع تولید واحدهای صنعتی استان سمنان نیازمند همفکری است

رفع موانع تولید واحدهای صنعتی استان سمنان نیازمند همفکری است

سمنان - استاندار سمنان با اشاره به لزوم رفع مشکلات و موانع تولید در استان، گفت: همه باید برای رفع موانع تولید باهم همفکر و همسو باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز ظهر شنبه در دهمین نشست کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان در محل استانداری، بر حضور فعال همه دستگاه های اجرایی عضو کارگروه تاکید کرد و بیان داشت: امروز مشکلات تولید در بدنه اقتصادی استان تنها زمانی مرتفع می شود که هم افزایی و همدلی بین همه نهادها شکل گیرد و مقوله رفع موانع تولید به دغدغه ای سراسری برای بخش های مختلف بدل شود.

وی ضمن تاکید بر تلاش دستگاه های اجرایی استان سمنان در رتق و فتق مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی افزود: اعضای کارگروه رفع موانع تولید استان می بایست در اجرای مصوبات اهتمام ویژه داشته باشند تا در نهایت شاهد رفع موانع و مشکلات بخش تولید باشیم.

فراهم آوردن بازار برای تولیدات در دستور کار

استاندار سمنان همچنین خطاب به اعضای کارگروه رفع موانع تولید استان، گفت: با واحدهایی که مشکلات زیربنایی دارند نهایت تعامل و همکاری لازم انجام گیرد تا در امر رفع موانع تولید استان تسهیل و تسریع صورت پذیرد.

خباز با اشاره به لزوم فراهم آوردن بازار برای تولیدات داخلی استان سمنان، بیان داشت: امروزه فراهم آوردن بازار برای تولیدات در زمره اولویت ها ما باید باشد.

وی افزود: بازار مصرف برای واحدهای تولیدی می بایست به گونه ای فراهم شود که واحدها با فروش تولیدات خود بتوانند معوقات خود را پرداخت کرده و در این زمینه به مشکل برنخورند.

مشکلات ۹واحد تولیدی سمنان بررسی شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز در این نشست، با اشاره به بررسی مشکلات ۹ واحد تولیدی در استان، گفت: کارگروه رفع موانع تولید در دهمین نشست خود طی سال۹۴، مشکلات این واحدهای تولیدی را مورد بررسی قرار می دهد که امیدواریم بتوانیم با هم افزایی اعضا و بخش های مختلف اقتصادی استان، موانع این واحدها را نیز تاحد امکان مرتفع سازیم.

بهروز اسودی عمده ترین مسایل و مشکلات مطرح شده توسط واحدهای تولیدی صنعتی، مربوط به امور مالیات، تأمین اجتماعی و امور زیربنایی است که ما در کارگروه رفع موانع تولید معتقدیم می توان با هم افزایی و تعامل هرچه بیشتر اعضاء، این مشکلات را تا حد امکان مرتفع ساخت.

وی افزود: امروز می توان با بررسی موانع تولید در این کارگروه و همچنین هم فکری همه اعضاء در نهایت به گونه ای عمل کرد که روزی شاهد رفع بخش عمده ای از مشکلات و موانع تولید باشیم.

بازدید رئیس و اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان از دو واحد تولیدی، صنعتی در راستای مصوبات و اهداف کارگروه از برنامه های ویژه دهمین کارگروه رفع موانع تولید استان بود.

کد مطلب 3021260

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