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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۵۳

استاندار مازندران:

دانشگاه فرهنگیان راهبردی و تحول آفرین است

دانشگاه فرهنگیان راهبردی و تحول آفرین است

ساری - استاندار مازندران با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه راهبردی و عملیاتی است، از آن به عنوان دانشگاه تحول‌آفرین یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر یکشنبه در اولین جلسه هیئت‌امنای استانی دانشگاه فرهنگیان گفت: دانشگاه فرهنگیان تحول‌آفرین است و پایه و اساس تغییرات بنیادی و اساسی در آموزش‌وپرورش را باید در دانشگاه فرهنگیان دنبال کرد.

 استاندار مازندران با ابراز خرسندی از برگزاری اولین جلسه هیئت‌امنای استانی دانشگاه فرهنگیان گفت: دانشگاه فرهنگیان سهم مهمی در ارتقاء حرفه‌ای و مهارتی معلمان داشته و ضرورت دارد از همه ظرفیت‌ها برای تقویت و توسعه دانشگاه فرهنگیان استفاده شود.

وی تأکید کرد: دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه راهبردی و عملیاتی است و ضرورت دارد در برنامه‌های آن به سند تحول آموزش‌وپرورش نیز توجه شود.

استاندار مازندران تقویت روحیه پژوهش و تحقیق در دانشجومعلمان این دانشگاه را بسیار ضروری خواند و گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی و تربیتی در برنامه‌های آموزشی دانشگاه فرهنگیان در اولویت قرار گیرد.

در این جلسه مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران، رؤسای پردیس برادران و خواهران دانشگاه فرهنگیان و تعدادی از اعضای هیئت‌امنا به بیان گزارش و دیدگاه‌های خود پرداختند.

کد مطلب 3021265

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