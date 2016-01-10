فروش اینترنت نامحدود ۱۲۸ کیلوبیتی متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام توقف فروش سرویس اینترنت نامحدود با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت در ثانیه در تهران، شرکت مخابرات استان تهران، از واگذاری سرویس اینترنت نامحدود با سرعت های ۱ ، ۲ و ۴ مگابیت به متقاضیان جدید خبر داد.

سرویس اینترنت نامحدود به دوصورت پیش پرداخت (Pre Paid) و پس پرداخت (Post Paid) به متقاضیان جدید قابل ارائه است.

براساس اعلام شرکت مخابرات استان تهران، واگذاری در حالت پیش پرداخت بصورت ۳ ماهه و پس پرداخت بصورت ۱۲ ماهه است.

تعرفه سرویس اینترنت نامحدود مخابرات در جدول زیر آمده است: