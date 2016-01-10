  1. مجله مهر
  2. عکس
۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۲۰

برترین تصاویر جهان در ۲۰ دی ۹۴

برترین تصاویر جهان در ۲۰ دی ۹۴

تصاویر امروز را با موضوعات تظاهرات مردم فلسطین، بازار داغ خرید سلاح در آمریکا، مراسم روز پلیس در عراق و اسکی سنجاب قرمز در کانادا خواهید دید.

 تظاهرات ضد رژیم صهیونیستی در فلسطین (AFP)

پسر سوری در دمشق  (AFP)

داغ شدن بازار فروش اسلحه با شنیدن زمزمه های سخت شدن قوانین خرید و فروش سلاح در آمریکا (AP)

شنای اردک ها در آب های گرم حومه «مینسک» بلاروس  (EPA)

عکاسی تلفیقی از بیش از ۵۵ رعد و برق در آفریقای جنوبی  (Caters)

مراسم روز پلیس در عراق  (AP)

تظاهرات طرفداران جدایی «کاتالان» در اسپانیا (AFP )

زمین های روستایی در «کیلدر» انگلیس  (PA)

قورباغه ای در اندونزی به دوربین عکاسی لبخند می زند. (Solent)

تمرین نظامی سربازان ارتش چین (Reuters)

یک موج سوار در ساحل کالیفرنیا  (AFP)

اسکی روی آب سنجاب قرمز در کانادا  (Corbis)

کد مطلب 3021267

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها