برترین تصاویر جهان در ۲۰ دی ۹۴

تظاهرات ضد رژیم صهیونیستی در فلسطین (AFP)
پسر سوری در دمشق (AFP)
داغ شدن بازار فروش اسلحه با شنیدن زمزمه های سخت شدن قوانین خرید و فروش سلاح در آمریکا (AP)
شنای اردک ها در آب های گرم حومه «مینسک» بلاروس (EPA)
عکاسی تلفیقی از بیش از ۵۵ رعد و برق در آفریقای جنوبی (Caters)
مراسم روز پلیس در عراق (AP)
تظاهرات طرفداران جدایی «کاتالان» در اسپانیا (AFP )
زمین های روستایی در «کیلدر» انگلیس (PA)
قورباغه ای در اندونزی به دوربین عکاسی لبخند می زند. (Solent)
تمرین نظامی سربازان ارتش چین (Reuters)
یک موج سوار در ساحل کالیفرنیا (AFP)
اسکی روی آب سنجاب قرمز در کانادا (Corbis)
نظر شما