کمک دانشگاه هرمزگان به رفع بحران دشت میناب

نتعباس مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه تعریفی از دانشگاه گفت:کار دانشگاه تنها تدریس و دایر کردن کلاس درس نیست بلکه دانشگاه باید به گونه ای عمل کند که فرد فرد مردم جامعه احساس کنند دانشگاه قادر است به توسعه زندگی فردی و اجتماعی اش کمک کند.

وی ادامه داد: متاسفانه با تمرکز بر توسعه کمی دانشگاه ها طی دو دهه اخیر تصویر نادرستی از نقش و اهداف دانشگاه در ذهن مردم جامعه شکل گرفته است.

این مسئول افزود:این توسعه توانست فضای مدرک گرایی در کشور ایجاد کند و مراکز آموزش عالی تحت عنوان دانشگاه در سراسر کشور گسترش یابند.

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه هرمزگان در ادامه با اشاره به ماموریت ها، اهداف و آرمان هایی که در ساختار دانشگاه دنبال می شود، به بیان نقش دانشگاه و ماموریت های آن در جامعه پرداخت و اظهار داشت:دانشگاه به معنای صحیح کلمه و ترسیم تصویر درست آن، مجموعه ساختاری است که علاوه بر تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه با برخورداری از منابع انسانی تخصصی و فرآیند مشخص علاوه بر تربیت نیروی انسانی کارکرد پژوهشی هم داشته باشد.

وی کارکرد اجتماعی دانشگاه را اصلی مغفول مانده دانست و بیان کرد:دانشگاه علاوه بر این که یک نهاد آموزشی و پژوهشی است می بایست به عنوان یک نهاد اجتماعی هم پذیرفته شود.

مرادی اظهار داشت:دانشگاه در کارکرد صحیح خود با بالاترین درجه تخصصی در کنار کارکرد پژوهشی و آموزشی، با تخصص، تفکر و نظارت به حل مشکلات مختلف جامعه کمک می کند.

این عضو هیئت رئیسه دانشگاه هرمزگان افزود:دانشگاه باید فراتر از تجاری سازی دانش و با حرکت بر مبنای اجتماعی سازی دانش به حل مشکلات و معضلات جامعه کمک کند.

مرادی کمک به دولت در حوزه های مختلف و در راستای حل مشکلات را از رسالت های اصلی و ذاتی دانشگاه نام برد و گفت:دانشگاه به معنای واقعی باید یار و مددکار دولت در راستای حل مشکلات و چالش ها باشد.

وی بیان داشت: بنا به همین رویکرد و تعریف، دانشگاه هرمزگان به عنوان دانشگاه مادر، در این راستا اموری در برخی شهرستان های استان را پیگیری و رصد می کند.

وی در بخش دیگری از این گفت و گو با بیان این که دانشگاه هرمزگان 220 عضو هیئت علمی متخصص در بخش های گوناگون دارد که از این ظرفیت باید به نحو مطلوبی استفاده کرد، ادامه داد: دانشگاه هرمزگان در نظر دارد با همراهی اعضا هیئت علمی در حوزه های تخصصی مرتبط با بحران موجود در حوزه آب و خاک در میناب در قالب طرح جامع و تشکیل کمیته ای فنی به رفع بحران دشت میناب کمک کند.

این مسئول در ادامه اظهار داشت: از آنجایی در زمینه بیان مشکل و شدت بحران در دشت میناب به خوبی کار شده به گونه ای که تمام مسئولان طراز اول کشور از آن مطلع هستند و اکنون زمینه و بستر برای بررسی، مطالعه و ارائه راهکار علمی مقابله با بحران آب و به ویژه فروچاله ها به خوبی فراهم شده است.

مرادی همچنین با اشاره به بازدید اعضا هیئت علمی دانشگاه هرمزگان از دشت میناب، اظهار داشت:بیش از 40 درصد اراضی دشت میناب به پایین ترین حد ارزش اقتصادی رسیده است.

وی گفت: بحران آب و تبعات آن یک مسئله چند وجهی است که حتی می تواند علاوه بر ایجاد مشکلات فرهنگی، اجتماعی از نظر امنیتی نیز چالش هایی ایجاد کند.

وی با اشاره به بحران شکل گرفته در دشت و جلگه میناب، اظهارداشت: ضرورت دارد هر چه سریع تر راهکارهای توقف بحران در این منطقه تدوین و اجرایی شود. بحران دشت میناب می تواند هم تبعات امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشد که در صورت عدم مدیریت صحیح و اصولی می تواند با هزینه های مخاطره آمیز همراه شود.

مرادی بیان داشت:دانشگاه هرمزگان در این راستا از اعضا هیئت علمی در حوزه های تخصصی مرتبط از جمله اقلیم شناس و متخصص تغییرات اقلیمی، زمین شناسی، زمین ریخت شناس ژیومورفولوژیست، متخصص سنجش از دور ماهواره ای و سیستم های اطلاعات جغرافیایی GSI، هیدرولوژیست و متخصص عمران آب، متخصص جغرافیای سیاسی با گرایش امنیت محیط و متخصص برنامه ریزی مدیریت توسعه پایدار محیط دعوت کرده تا با مطالعه و بررسی بر روی دشت میناب برنامه ای جامع و علمی برای کنترل بحران در این دشت ارائه کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه هرمزگان گفت:از مسئولان، مردم و تشکل های مردم نهاد به ویژه اعضا نگاهبانان جلگه میناب می خواهیم که این تیم را همراهی کنند.