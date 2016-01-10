خبرگزاری مهر، گروه جامعه - سید هادی کسایی زاده: اهالی رسانه ساعت ۹ صبح روز یکشنبه از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برای مراسم کلنگ زنی بیمارستان تخصصی سوختگی موقوفه عمیدی نوری دعوت شدند. میهمانان ویژه این مراسم هم از دکتر هاشمی وزیر بهداشت، دکتر آقاجانی معاون وزیر، حجت الاسلام علی محمدی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تا سید حسین هاشمی استاندار تهران، مرتضی طلایی عضو شورای شهر و روسای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مشاوران وزیر بهداشت بودند که یک به یک در محل مراسم کلنگ زنی حاضر شدند.

این محل زمینی به وسعت ۵ هزار و ۳۴۴ متر است که در یکی از خیابان های فرعی خیابان شهید مطهری تهران واقع شده که ۵۰ سال قبل توسط مرحوم عمیدی وقف شده است. این زمین قبلا کاربری فضای سبز داشته که با مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرداری و موافقت شهردار تهران تغییر کاربری گرفته و از سوی وزارت بهداشت مجوز ساخت بیمارستان صادر شده است. قرار است این زمین به بیمارستان تخصصی سوانح سوختگی در ۱۰ طبقه فوقانی و ۵ طبقه زیر زمین و پارکینگ با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان ساخته شده و با ۱۸۰ تخت خدمات درمانی به بیماران سوانح سوختگی ارائه دهد.

اعتراض شهروندان به مراسم کلنگ زنی

اما حاشیه های این مراسم کلنگ زنی پر رنگ تر از متن شد تا جائیکه این مراسم با خوبی و خوشی به پایان نرسید. داستان از آنجائی آغاز شد که شهروندان و همسایگان این زمین وقفی، صبح امروز متوجه شدند که قرار است در این مکان مراسم کلنگ زنی انجام شود. همسایه ها از طریق تلگرام به یکدیگر خبر داده و خود را به مراسم رساندند. با ورود مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران وی را دوره کرده و با انتقاد به این اقدام گفتند: ما اجازه ساخت نمی دهیم چون حق این محل این است که این مکان، فضای سبز شود نه اینکه به بیمارستانی بزرگ تبدیل شده و آسایش ما را از بین ببرد.

وزیر بهداشت: اگر می دانستم نمی آمدم!

گلایه همسایه ها ادامه داشت تا اینکه وزیر بهداشت وارد شد. شهروندان اعتراض خود را به وزیر گفته و بعد از قرائت قرآن، مراسم در محوطه باز زمین وقفی آغاز شد. سخنران اول دکتر هاشمی وزیر بهداشت بود که به موضوع اهمیت ساخت بیمارستان سوانح سوختگی اشاره کرد و اینکه واقعا کشور به ۱۰۰۰ تخت سوانح سوختگی نیاز دارد اما ساخت بیمارستان به زور نمی شود. هاشمی گفت: شهروندان اعتراض دارند و بهتر است آقای طلایی به عنوان نماینده مردم در شورای شهر این موضوع را پیگیری کرده تا با راهکار قانونی این بیمارستان ساخته شود. من اگر می دانستم وضعیت اینطور است جلسه هیئت دولت را ترک نمی کردم. فکر کردم همه چی شسته و رفته است! این اظهارات موجب تشویق آقای وزیر از سوی شهروندان شد.

اما سخنران بعدی (رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور) بدون اشاره به گلایه و اعتراض شهروندان در مورد اهمیت وقف و ساخت این بیمارستان سخن گفت و بعد به رغم اصرار مجری برنامه، سخنران سوم یعنی سید حسین هاشمی استاندار تهران از ایراد سخنرانی صرف نظر کرد.

در انتهای سخنرانی ها از فرزند واقف دعوت شد تا لوح تقدیر را از دست وزیر و رئیس اوقاف دریافت کند که با فریادهای شهروندان مراسم به هم ریخت و مسئولان برای کلنگ زنی وارد محوطه زمین شدند.

هیچ مسئولی کلنگ را بر زمین نزد!

شهروندان باز هم گلایه های خود را مطرح کردند و همین موجب شد تا وزیر بهداشت از انجام مراسم کلنگ زنی صرف نظر کند و حتی حجت الاسلام علی محمدی رئیس سازمان اوقاف کشور هم کلنگ ساخت زمین را نزد. کلنگ در دستان روابط عمومی مانده بود و هیچ مسئولی آن را بر زمین نمی زند. حتی استاندار تهران هم قبول نکرد. با دکتر ایاذی مشاور وزیر بهداشت و حتی رئیس دانشگاه علون پزشکی شهید بهشتی و خضری عضو کمیسیون بهداشت مجلس صحبت شد و آنها هم قبول نکردند تا اینکه بالاخره با سلام و صلوات فرزند واقف در میان اعتراض شهروندان کلنگ را به زمین زد.

فرزند مرحوم عمیدی: این اعتراض بی مورد است

هرچند شاید شهروندان این کوچه ۶ متری برای ساخت این بیمارستان بزرگ، حق و حقوقی داشته باشند اما فرزند مرحوم عمیدی واقف زمین در گفتگو با مهر می گوید: اعتراض آنها بی مورد است. ۵۰ سال قبل این زمین وقف بیمارستان شده و آن زمان اصلا اینجا خانه ای نبود و همه اش بیابان بود. همین شهروندان محترم در اطراف زمینی که کاربری آن مشخص بود، خانه ساختند خودمان هم اولین سازنده های خانه در کنار این زمین بودیم. حالا آمدند و مدعی شدند!

در حاشیه این مراسم ادعاهایی مبنی بر اینکه قرار بوده این زمین گورستان شود هم مطرح بود و حتی اینکه گفته شد قرار بوده وزارت بهداشت این زمین را با بیمارستانی در بزرگراه همت تعویض کند که هزینه آن تامین نشده است.

بعد از گذشت ۲ ساعت از مراسم کلنگ زنی، شهروندان، همچنان با مسئولان صحبت می کردند اما حجت الاسلام محمدزاده مدیرکل اوقاف تهران در گفتگو با مهر آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت: تا چند ساعت دیگر گودبرداری آغاز می شود. اوقاف مسئول نگهداری موقوفات و بهسازی آن است و برای ساخت این بیمارستان تمام مراحل قانونی آن طی شده و هیچ ایراد قانونی ندارد. آقای دکتر کولیوند که متخصص در تائید مجوز ساخت بیمارستان هستند تائید کردند که در این منطقه می شود بیمارستان ساخت و مجوز داده شد.

گم شدن کلنگ بعد از مراسم کلنگ زنی هم از نکته های جالب توجه این مراسم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، واقف این زمین فردی به نام ابوالحسن عمید نوری بوده که سه پسر داشته است. این فرد که سابقه نمایندگی مجلس را هم در زندگی نامه خود دارد در آن دوران وکالت شهید نواب صفوی را هم برعهده داشته است. همچنین این مرحوم کار خود را با خبرنگاری روزنامه ستاره و وطن آغاز کرده و بعد به عنوان سردبیر روزنامه ستاره و روزنامه طوفان روزنامه نگاری را ادامه داده و به دلیل آشنایی با استاد داور وارد حقوق شده و مدتی دادیار دادسرای تهران بوده است.