پیشرفت تنها ۴۰ درصدی مصلای پلدختر بعد از ۶ سال

حجت الاسلام محمد سوری در حاشیه بازدید از پروژه ساخت مصلای نماز جمعه پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات اجرایی مصلای نماز جمعه این شهر در سال ۱۳۸۸ آغاز شده و در حال حاضر تنها ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان این که نماز جمعه جایگاهی عبادی سیاسی داشته و از اهمیت ویژه ای در بین مسلمانان جهان برخوردار است گفت: نماز جمعه نماد عظمت اسلام و مظهر وحدت مسلمانان است و برکات و آثار مثبت فراوانی دارد.

امام جمعه پلدختر افزود: این نماز دشمن شکن و وحدت بخش، باعث ایجاد برکات زیادی در زمینه های مختلف سیاسی، معنوی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه می شود.

حجت الاسلام سوری گفت: با این وجود در شهر پلدختر با گذشت شش سال هنوز پروژه مصلای نماز جمعه ناتمام مانده است.

وی مکان فعلی برگزاری نماز جمعه شهر پلدختر را برای تعداد زیاد نمازگزاران ناکافی دانست و افزود: با توجه به استقبال با شکوه مردم از نماز جمعه تکمیل پروژه مصلای این شهر از نیازهای ضروری این شهر به شمار می رود.

امام جمعه پلدختر تکمیل مصلای شهر پلدختر را از مهمترین اولویت های فرهنگی این شهرستان دانست و گفت: در حال حاضر محل برگزاری نماز جمعه که مسجد جامع این شهر بوده برای تعداد زیاد نمازگزارن کافی نیست.

حجت الاسلام سوری افزود: در مراسم ها به ویژه در ماه رمضان به دلیل افزایش حضور هفتگی نمازگزاران جمعه این مکان پاسخگوی تعداد نمازگزاران نیست.

وی از تعطیل شدن کار ساخت مصلای شهر پلدختر انتقاد و تصریح کرد: امیدواریم با توجه به قول مساعد مدیریت ارشد لرستان در رابطه با اختصاص اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل این پروژه به زودی شاهد افتتاح مصلای شهرستان پلدختر باشیم.