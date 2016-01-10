همکاری کمیته امداد با بیش از ۲۰ مرکز دندانپزشکی در استان کرمانشاه

حسین خدرویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بیش از ۲۰ مطب و مرکز دندانپزشکی با کمیته امداد همکاری دارند، اظهار داشت: در مراکز درمانی مذکور تمامی خدمات دندانپزشکی از قبیل کشیدن، پرکردن، دندان مصنوعی و غیره براساس تعرفه مصوب هیات وزیران به مددجویان تحت حمایت ارائه می شود.

وی افزود: کمیته امداد ۷۰ درصد هزینه های دندانپزشکی مددجویان تحت حمایت را که به مراکز طرف قرارداد مراجعه کنند تامین و پرداخت می کند.

این مسئول با اشاره به دیگر خدمات درمانی و بهداشتی کمیته امداد یادآور شد: هم اکنون ۳۰۹ مرکز درمانی در استان کرمانشاه با کمیته امداد تعامل دارند.

خدرویسی یادآور شد: پزشکان خانواده، متخصص و فوق تخصص، بیمارستان، درمانگاه، مراکز پاراکلینکی و آزمایشگاهی و داروخانه از جمله مراکز طرف قرارداد کمیته امداد به شمار می رود که کمیته امداد با آنها همکاری دارد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه در پایان با تاکید بر اینکه هدف کمیته امداد از تامین هزينه هاي درماني مددجویان و نیازمندان تامین سلامت و ارتقای سطح بهداشتی آنان است، اظهار داشت: کمیته امداد استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار در راستای تامین سلامت مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان هزینه کرده است.