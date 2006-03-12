فرودگاههاي كشور به ايستگاههاي هواشناسي مجهز هستند

معاون فني عملياتي سازمان هواشناسي كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به ضرورت احداث ايستگاههاي هواشناسي در كنار فرودگاهها ، گفت: طبق قوانين موجود ، فرودگاهها ملزم به احداث ايستگاههاي هواشناسي در كنار حريم خود هستند. چرا كه اصولا در شرايط موجود اطلاعات هواشناسي جزء لاينفك يك فرودگاه محسوب مي شود.

دكتر مجيد آزادي ادامه داد: به عنوان مثال با اندازه گيري سمت و سرعت باد ، مي توان جهت فرود هواپيما را مشخص كرد يا با اندازه گيري افق ديد و گزارش آن به خلبان ، امكان فرود يا برخاست بر روي باند فرودگاه بررسي مي شود.

وي افزود: از سوي ديگر با تعيين دما ، ميزان بارگيري و سوخت مورد نياز هواپيما تخمين زده مي شود.

آزادي گفت: در ايران نيز اين ضرورت رعايت مي شود و هم اينك در حريم تمامي فرودگاههاي كشور ايستگاههاي هواشناسي وجود داشته و افزايش و تجهيز آنها در دستور كار اين سازمان قرار دارد.