اجرای آثار فجر استانی تئاتر فجر آغاز شد/ دو اجرایی شدن یک نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر، استان البرز از روز شنبه ۱۹ دی ماه به مدت چهار روز آغاز گر بخش فجر استانی جشنواره سی و چهارم است. نمایش محیطی «آسمان پوتینی» به کارگردانی علی نوریان و هفت نمایش صحنه ای صبح بخیر (به کارگردانی سیروس همتی از تهران) دونه کفترهام نذریه (به کارگردانی کاوه مهدوی از تهران) عزازیل (کار محمد شاکری از بجنورد) یک قبیله تنهایی (کار امین فرحی از بجنورد) مشترک مورد نظر (به کارگردانی کامران شهلایی از کرمانشاه) نوبت یعنی بعدی (کار مرتضی شاه کرم از تهران) و رام کردن زن سرکش (به کارگردانی افشین سخایی فرد از کرج) به مدت چهار روز در سالن حافظ پلاتو اداره کل ارشاد استان البرز و سالن استاد سیروس صابر کرج روی صحنه می روند.

برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر، نمایشگاه کتاب و افتتاح سالن تئاتر استاد داوود فتحعلی بیگی از جمله سایر بخش های جشنواره فجر استانی استان البرز است. مراسم پایانی این جشنواره نیز ساعت ۱۸ روز سه شنبه ۲۲ دی ماه برگزار می شود.

جشنواره فجر استانی از عصر روز سه شنبه بیست و دوم دی ماه در استان بوشهر آغاز به کار می کند.

«شب آوازهايش را مى خواند» دو اجرايى شد

نمايش «شب آوازهايش را مى خواند» نوشته يون فوسه و به كارگردانى رضا گوران كه از نيمه دوم آذرماه در سالن استاد سمندريان روى صحنه مى رود، پنجشنبه و جمعه اين هفته ٢٤ و ٢٥ دى ماه دو اجرايى مى شود و سانسى ويژه در ساعت ١٧:٣٠ خواهد داشت.

دانشجويان كليه رشته ها نيز مي توانند با مراجعه حضورى از تخفيف ويژه دانشجويى بهره مند شوند.

«شب آوازهايش را مى خواند» به تهيه كنندگى مهرداد بهاءالدينى و محمد قدس و با بازى باران كوثرى، نويد محمدزاده، سعيد چنگيزيان و نيلوفر زوارق هفته گذشته ميزبان هنرمندانى همچون فاطمه معتمدآریا، پیمان معادی، سحر دولت شاهی، مهناز افشار، پانته آبهرام، رکسانا بهرام، پرویز پورحسینی، کاظم سیاحی، امیررضا کوهستانی، نازنین فراهانی، بهرام افشاری، خسرو شهراز، مریم پالیزبان، منوچهر والی زاده، محمد حاتمی و... بوده است.

