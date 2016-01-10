به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حاشیه دوازدهمین نشست مسئولان مدارس استانی فوتبال در جمع خبرنگاران حاضر در هتل آکادمی فوتبال در خصوص مشکلات اخیر باشگاه‌ها بر سر بازیکنان سرباز گفت: قبل از هر چیزی درباره ساختار فوتبال باید بگویم که اگر نظام باشگاهداری تقویت نشود و مسائلی مثل سربازی را حل نکنیم تغییر افراد چندان راهبردی نیست. مسئولان بهتر است برخی مسائل را رعایت کنند و درباره انتخاب ها بهتر تصمیم بگیرند.

وی درباره اتفاقات حاشیه‌ای که مسئولان فوتبال عربستان ایجاد کرده اند، بیان کرد: درباره عربستان باید بگویم که سعی بر این است که فدراسیون فوتبال ایران یک بیانیه رسمی منتشر کند. درباره این مسائل صحبت زیادی شده است و چیزی به طور رسمی به کنفدراسیون فوتبال آسیا منعکس نشده است. تمام مسائل اخیر رسانه‌ای بوده است. واقعیت این است که کشور ما امن است و حتی کشورهای عربی مثل سوریه و عراق در ایران بازی می کنند آیا چنین کشوری می تواند امن نباشد؟ این مسائل منطقی نیست.

رئیس سازمان لیگ ادامه داد: روز گذشته در جلسه وزارت ورزش هم بحث بر سر این بود که ما امنیت باشگاه‌های عربستانی را تامین می کنیم و آنها هم باید امنیت تیم های ما را تامین کنند. این موضوعی بوده که در جلسه روز گذشته وزارت ورزش درباره آن بحث شد. بهرحال باید فوتبال را از سیاست جدا کرد.

تاج در خصوص تهدید ملوان به کناره گیری از لیگ برتر گفت: ملوان یک تیم نظامی است و باید مسئولان نظامی در این باره نظر بدهند. به طور حتم آقای باران چشمه و دوستان در این باره نظر خواهند داد.

وی درباره حضور در کنار تیم امید بیان کرد: من و کفاشیان برای برنامه های کنفدراسیون فوتبال آسیا به قطر خواهیم رفت و در کنار تیم امید حضور خواهیم داشت . همه ما امیدواریم که تیم امید صعود کند.