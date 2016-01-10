به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری همایش شبکه های رادیویی استان ها با حضور زعفر مراغه ای مدیر کل صدای استان های رسانه ملی امروز یکشنبه ۲۰ دی ماه برگزار شد که مراغه‌ای در این مراسم گفت: ما در حال حاضر ۳۳ شبکه رادیویی فعال در استان‌ها داریم و ۶ رادیوی شهری که به صورت محلی فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: ۳۳ شبکه رادیویی حدود ۲۹۰ هزار ساعت برنامه در سال پخش می کند. ۱۳۰ هزار ساعت از این برنامه ها زنده است و ۱۶۰ هزار ساعت از این میان به تامین برنامه اختصاص دارد. در واقع روزانه حدود ۷۹۹ ساعت پخش برنامه رادیویی را در استان‌ها داریم.

این مدیر رسانه ای با اشاره به برنامه های تامینی استان‌ها یادآور شد: بخشی از ۱۶۰ هزار ساعت به برنامه های تنظیمی، اذان گاهی و وضعیت راه ها اختصاص دارد. همچنین ۳۱ درصد از تامین برنامه ها به سفارش واحد هماهنگی و پشتیبانی در اداره کل صدا و سیما انجام می شود. ۱۰ درصد از برنامه ها نیز بایستی بازپخش شوند و ۷ درصد از برنامه های تامینی، خبر هستند. در واقع مراکز استانی موظف هستند بخش های خبری ۸ صبح، ۱۴ بعد از ظهر و ۲۴ بامداد را که از رادیو ایران پخش می شود بازپخش کنند. همچنین حدود ۶ درصد از برنامه ها را میان برنامه هایی مثل آرم استیشن تشکیل می دهد و آخرین بخش از برنامه ها که حدود یک درصد از برنامه های تامینی را تشکیل می دهد به آگهی های بازرگانی اختصاص دارد.

مراغه ای با اشاره به رویکردهای برنامه های استانی عنوان کرد: همه تولیدات شبکه های استانی بر اساس سیاست های سازمان مبتنی بر دین، امید، اخلاق و آگاهی پایه گذاری شده است. اولویت برنامه های استانی ما این است که امیدآفرینی را ترویج دهیم. همچنین انعکاس خدمات و دستاوردهای نظام، الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی، اشاعه آموزش های دینی، پاسداشت حریم خانواده، بهبود ارتباطات فردی و اجتماعی از دیگر مواردی هستند که به عنوان یک اولویت برای ما محسوب می شوند.

مدیر صدای استان‌های رسانه ملی در ادامه به نحوه عملکرد ۶ ماهه مرکز پرداخت و توضیح داد: عملکرد مراکز استانی بر اساس شاخص های ۱۴ گانه امتیازبندی می شود. ما تاکنون ۹۵۰ جلسه برای ارزیابی برنامه های رادیویی با حضور ۳ هزار و ۹۷۰ کارشناس داشته ایم. همچنین ۷۸ کارشناس به ۲۱ استان کشور رفته اند تا رویکردهای آموزشی برنامه ها را ارزیابی کنند. مراکز ما در استان‌ها موظف هستند هفته ای یک جلسه برای ارزیابی کیفی کارها بگذارند.

وی اضافه کرد: ما در حوزه کنداکتور برنامه ها یک شورای فعال داریم، تاکنون در طول این ۹ ماه ۲۷ جلسه توسط این شورا برگزار شده است و با حضور معاونان و مدیران تولید، جدول پخش برنامه ها بررسی می شود. یکی از برنامه های ما در جدول پخش، برنامه های صبحگاهی هستند که قرار است با رویکرد بومی استان‌ها تدوین شود.

مراغه ای همچنین به ارتباط شبکه های استانی با شبکه های سراسری اشاره کرد و گفت: شبکه های استانی با شبکه های سراسری تعاملاتی تعریف شده دارند. در این ۹ ماه، ۱۴۵۰ ارتباط بین شبکه های سراسری با شبکه های استانی برقرار شده است. ما در نظر داریم شبکه های استانی را در سطح ملی تعریف کنیم. همچنین ۴ هزار و ۷۰۰ ارتباط مستقیم و برنامه اجرایی مشترک بین این شبکه ها برقرار شده است.

وی با اشاره به یکی از برنامه های مشترک شبکه های استانی، عنوان کرد: «شب های ایران» یکی از برنامه های مشترک ما بین استان‌هاست که از ۳۰ دقیقه بامداد شروع شده و تا ۲ بامداد ادامه دارد. هر شب یک شبکه رادیویی استانی موظف است که این برنامه را به طور زنده پوشش دهد. این برنامه که از طریق ماهواره ها ارسال می شود، با اقبال مخاطبان مواجه شده است. یکی از دغدغه های ما در آینده نزدیک نیز توجه به موسیقی در شبکه های استانی است.

مدیر صدای استان‌های رسانه ملی در بخش دیگری از سخنان خود به همایش مدیران شبکه های رادیویی استان ها در بوشهر اشاره کرد و گفت: در این همایش مدیران پخش و مدیران شبکه های رادیویی استانی حضور دارند و قرار است برای اولین بار از طرح نهضت مستندسازی در رادیو سخن گفته شود. این همایش با شعار «صدای استان ها، آوای همدلی و همزبانی فرهنگ ها» برگزار می شود و از جمله اهداف ما در آن، بررسی راهکارهای ارتقای کیفی برنامه های رادیویی، بررسی راهکارهای جذب و نگهداشت مخاطب، بررسی راهکارهایی در حوزه مدیریت کنترل و همچنین تبیین سیاست های برنامه سازی در سال ۹۵ در حوزه صدای استان ها است.

وی اضافه کرد: دهه فجر و مباحثی که باید در این ایام به آنها پرداخته شود، برنامه های نوروز ۹۵ و همچنین چگونگی پرداختن به برنامه های راهیان نور در سال جدید از دیگر مباحث ما در این همایش است.

اجرای برنامه «۳۰ سردار» در ۳۰ استان

مدیر صدای استان های رسانه ملی با اشاره به تولید یک مجموعه نمایشی توسط شبکه های رادیویی استانی، عنوان کرد: ما مجموعه نمایشی «۳۰ سردار» را با موضوع دفاع مقدس داریم که ۳۰ استان قرار است هر یک در آن به یک سردار دفاع مقدس بپردازند و قرار است در این همایش از این مجموعه رونمایی شود. همچنین در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز ۳۳ مرکز موظف شده اند هر کدام یک برنامه فاخر با ساختار مستند ارائه دهند که از این مستندها نیز رونمایی خواهد شد.

مراغه ای با اشاره به میزان رضایت مندی مخاطبان در این ۹ ماهه که حدود ۸۰ درصد بوده است، از طرح هایی برای سال ۹۵ یاد کرد و گفت: اجرای مشترک برنامه توسط شبکه های استانی به همگرایی و هم افزایی آنها کمک زیادی کرده است و ما بنا داریم این اجرای مشترک را در سال آینده نیز داشته باشیم. ما برنامه ای با عنوان «هفت سین نوزور ۹۵» خواهیم داشت که برای تمامی شبکه های استانی پیش بینی شده است. زمان قطعی پخش این برنامه مشخص نیست و ممکن است از ۱۵ اسفند روی آنتن برود. این برنامه قرار است به آیین های بومی هر استان توجه داشته باشد.

وی در ادامه بیان کرد: ما در حوزه برنامه های انتخاباتی نیز میزگردهایی را تشکیل داده ایم و برنامه های ویژه ای در این حوزه داریم. یکی از رویکردهای دیگر ما در سال آینده پرداختن به طنز فاخر است.

مراغه ای در پاسخ به پرسشی درباره نبود یک شبکه رادیویی در تهران ویژه استان ها که مثل شبکه «شما» در تلویزیون عمل کند، عنوان کرد: همزمان با کلید خوردن شبکه شما، قرار بود چنین شبکه ای برای رادیو هم ایجاد شود. اگرچه که رادیوهای استانی فرصت بیشتری برای انعکاس ظرفیت های خود دارند اما شبکه های استانی سیما چنین ظرفیتی را نداشتند و برای همین شبکه «شما» ایجاد شد. با اینحال این اقدام همچنان در دستور کار قرار دارد و اتفاقاً شبکه های استانی نیز ظرفیت های بسیاری برای بهره گیری دارند. به طور مثال امسال ۲۵ اثر شبکه های استانی به جشنواره ها راه یافته اند که از میان آنها ۵ اثر در جشنواره های بین المللی و ۲۰ اثر به جشنواره های داخلی راه پیدا کرده اند.