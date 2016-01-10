سرگیجه در تعیین زمان و مکان تمرین پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، ابتدا قرار بود تمرین تیم فوتبال پرسپولیس صبح امروز یکشنبه در ورزشگاه درفشی فر برگزار شود ولی با نظر برانکو، این تمرین به بعدازظهر و زمین شماره دو آزادی موکول شد.

با این حال مسئولان باشگاه پرسپولیس مجددا زمان و مکان تمرین را تغییر دادند و طبق اعلام سایت باشگاه، قرار است سرخپوشان ساعت ۱۵ در درفشی‌فر کارشان را شروع کنند.

سایت باشگاه پرسپولیس در این خصوص نوشت: با توجه به اینکه برانکو ایوانکوویچ چند روزی در مسافرت بود و در بازگشت به تهران درخواست‌ها و تماس‌های بسیاری با وی و باشگاه برای انجام مصاحبه و طرح سوالات مطرح شد، با هماهنگی صورت گرفته بین سرمربی تیم و روابط عمومی باشگاه، برای بعدازظهر امروز یکشنبه تدارک کنفرانس خبری دیده شد.

ایوانکوویچ به این منظور از ساعت ۱۵ امروز در سالن کنفرانس ورزشگاه درفشی‌فر حضور پیدا می‌کند تا پاسخگوی سوالات اصحاب رسانه باشد. به همین دلیل برای اینکه وقفه در تمرین تیم بوجود نیاید، برنامه تمرینی هم به مجموعه درفشی‌فر منتقل شد تا بلافاصله پس از کنفرانس خبری، آغاز شود.