فقر امکانات در ورزش و طرح زوج و فرد تمرین استقلال و پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، نقد‌هایی صورت گرفت بر اینکه چرا پرسپولیس برای اردو راهی امارات می‌شود، حتی نقدهایی صورت گرفت که چرا تیم امید برای اردو به این کشور رفته است. نقدهایی که غلط هم نیست، به هر حال وقتی روابط ایران با آن کشورها خراب است فوتبال هم باید به این روابط احترام بگذارد.

با این وجود برای این احترام گذاشتن پیش نیازهایی هم لازم است، مثلا باید زمین‌های چمن استاندارد در شرایط آب و هوایی مختلف هم داشت و بعد پرسید چرا فلان تیم ارز کشور را خارج می‌کند و یا پس از آن باید پرسید که چرا بهمان تیم روابط سیاسی را رعایت نکرده است.

ایران سرزمینی چهار فصل است که از کویر تا مناطق حاصل‌خیز و البته از کوه تا کویر همه جور آب و هوایی دارد اما امکاناتش کجاست؟ در کل تهران استقلال و پرسپولیس تنها زمین شماره دو را برای تمرینات باید داشته باشند که طرح زوج و فرد را به آنها پیشنهاد بدهند؟

در کیش، بندرعباس و تبریز چرا به قدر کافی امکانات یک اردو وجود ندارد که تیم ها به بیرون از کشور نروند؟ نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که برخی از اردوها در بعضی کشورها در کمپ‌های خصوصی هست که با نصف قیمت استقلال و پرسپولیس را دعوت می‌کنند تا برای خودشان تبلیغ شود. به این ترتیب هزینه‌هایش هم پایین می‌آید و به این ترتیب تصمیم گیران این اردوها را انتخاب می‌کنند.

دانستن این مسائل کمک می‌کند که انتقادها بهتر و راهبردی تر باشد. فراموش نکنید که برای تعیین محل اردو مواردی چون ارتفاع از سطح دریا، درجه هوا، میزان اکسیژن بسیار مهم هستند و وقتی یک مربی برنامه ای برای اردو می دهد حتما از منظر علمی آن را بررسی کرده است. مربیان حتی تجهیزات پزشکی، سالن بدنسازی، استخر و سونا، رستوران و ... را هم برای انتخاب نهایی می بینند.

به عنوان مثال بایرن مونیخ ابتدا به کوه های آلپ می‌رود تا تراکم اکسیژن کم باشد و شش‌ها مجبور باشند برای دریافت بیشتر اکسیژن باز شوند، بعد در نزدیک‌ترین زمان به شروع مسابقات به کنار دریا می روند و تمرینات را ادامه می دهند تا شش های باز شده اکسیژن فوق العاده بگیرند و عضلات را قدرتمند‌تر کنند.

اردوها حساب و کتاب دارد، با این وجود همه جور آب و هوایی اینجا در ایران داریم تنها کافی است برای فوتبال احترام قائل شویم و کمپ و زمین تمرینی بسازیم و به این ترتیب بتوانیم کار را درست جلو ببریم.