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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۰۷

معاون هوا‌شناسی خوزستان:

آسمان خوزستان تا پایان هفته صاف خواهد بود

آسمان خوزستان تا پایان هفته صاف خواهد بود

اهواز - مدیرکل هوا‌شناسی خوزستان آسمانی صاف تا قسمتی ابری را برای خوزستان تا پایان هفته پیش بینی کرد.

علیرضا غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته بارندگی‌های خوبی را در بسیاری از شهرهای استان داشتیم که میزان این بارش‌ها در شهرهای ایذه ۱۴. ۵، دهدز ۲۲. ۵، لالی ۶. ۱، شوش ۴. ۶، بهبهان ۴. ۸، رامهرمز ۲. ۹، آغاجری ۲. ۵ و گتوند ۲. ۱ میلیمتر بوده است.

وی افزود: با بررسی نقشه‌های پیش یابی و آینده نگری حاکمیت زبانه پرفشار و ریزش هوای سرد اعضای شمالی، انتظار کاهش دما در سطح منطقه وجود دارد، بنابراین تا پایان هفته آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه یا مه رقیق صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

معاون هوا‌شناسی خوزستان بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته شادگان با دمای هوای ۲۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و دهدز با دمای هوای سه درجه سانتی‌گراد سرد‌ترین شهرهای استان بودند.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود هوای شهر اهواز امروز حداکثر به ۱۷ درجه سانتی‌گراد و فردا صبح حداقل به هشت درجه سانتی‌گراد برسد.

کد مطلب 3021326

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