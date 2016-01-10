محمدرضا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با پیگیری و تلاش‌های بخش خصوصی و حمایت‌های این سازمان و پس از صدور مجوز‌های لازم و تجهیز خط تولید به ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز، کارخانه مونتاژ خودروی آمبولانس در این منطقه به بهره برداری رسید.

وی افزود: این کارخانه با ظرفیت مونتاژ ۲۵۰ دستگاه خودرو در سال زمینه اشتغال ۲۵ نفر را به طور مستقیم ایجاد کرده است.

به گفته معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند برای ساخت و تجهیز این کارخانه مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

معتمدی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت مورد نیاز داخلی و خارجی، محصول نهایی تولید شده دارای بازار مناسب در داخل و خارج از کشور به ویژه عراق است.

وی تصریح کرد: با راه اندازی و توسعه این خط تولید، زمینه برای صادرات خودروهای آمبولانس به سایر کشور‌ها نیز فراهم خواهد شد.