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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۰۶

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند:

کارخانه مونتاژ خودروهای آمبولانس منطقه آزاد اروند راه‌اندازی شد

کارخانه مونتاژ خودروهای آمبولانس منطقه آزاد اروند راه‌اندازی شد

آبادان - معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند از راه‌اندازی کارخانه مونتاژ خودروهای ویژه آمبولانس با حمایت این سازمان و مشارکت بخش خصوصی خبر داد.

محمدرضا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با پیگیری و تلاش‌های بخش خصوصی و حمایت‌های این سازمان و پس از صدور مجوز‌های لازم و تجهیز خط تولید به ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز، کارخانه مونتاژ خودروی آمبولانس در این منطقه به بهره برداری رسید.

وی افزود: این کارخانه با ظرفیت مونتاژ ۲۵۰ دستگاه خودرو در سال زمینه اشتغال ۲۵ نفر را به طور مستقیم ایجاد کرده است.

به گفته معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند برای ساخت و تجهیز این کارخانه مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

معتمدی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت مورد نیاز داخلی و خارجی، محصول نهایی تولید شده دارای بازار مناسب در داخل و خارج از کشور به ویژه عراق است.

وی تصریح کرد: با راه اندازی و توسعه این خط تولید، زمینه برای صادرات خودروهای آمبولانس به سایر کشور‌ها نیز فراهم خواهد شد.

کد مطلب 3021342

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