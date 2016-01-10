هفته تئاتر دانشگاهی باران با معرفی برگزیدگان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه نخستین هفته تئاتر دانشگاهی باران با حضور مدیرکل هنرهای نمایشی، مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی، مدیر مرکز تئاتر مولوی، رییس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با معرفی برگزیدگان و بزرگداشت کیومرث مرادی در تئاتر باران برگزار شد.

در این مراسم که کارگردانی آن را رضا بهاروند به عهده داشت مهدی شفیعی مدیر کل هنرهای نمایشی گفت: خیلی خوشحالم که من هم دانش آموخته هنر و معماری هستم و به عنوان یک دانشجو تاسف می خورم که چرا خیلی از ظرفیت های دانشگاه های هنر خاک می خورد و قرار نیست که این تالارها در اختیار اجرای عموم دانشجویان قرار بگیرد.

وی افزود: باید از مجموعه تئاتر باران به پاس برگزاری هفته تئاتر دانشگاهی قدردانی کرد که حامی این نسل هستند. بپذیریم که اتفاق جدیدی در راه است و این نسل هستند که رویای آینده جامعه هنری ما را می سازند. اداره کل هنرهای نمایشی نیز به دو اثر برگزیده این جشنواره که در بخش به علاوه جشنواره تئاتر فجر روی صحنه می رود هدایایی اهدا خواهد کرد.

شفیعی با بیان اینکه در ارزیابی دبیرخانه سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از بین ۷۸ نمایش صحنه ای حاضر حدود ۳۸ نمایش کارگردان هایی بین رده های سنی ۲۰ تا ۳۵سال دارند، بیان کرد: این اتفاق جدیدی است که در تئاتر ما شکل گرفته است و تئاتر ما آینده بهتری را با این ظرفیت تجربه می کند.

س از آن برگزیدگان بخش های مختلف این جشنواره در دو بخش نمایشنامه خوانی و اجرای صحنه ای توسط مجید نوروزی که اجرای مراسم را بر عهده داشت، معرفی شدند.

برگزیدگان بخش اجرای صحنه ای هفته تئاتر دانشگاهی باران

بخش کارگردانی: هیات داوران در این بخش با تقدیر از میلاد فرج زاده برای کارگردانی نمایش «الجزایر»، صادق ذوقی را برای کارگردانی نمایش «امپرسیون جیغ بنفش» انتخاب کردند.

بازیگری مرد: مهدی مشهدی کاظمی برای بازی در دو نمایش «ماشینیست» که نویسندگی و کارگردانی آن را نیز خود بر عهده داشت و «زمین صفر» به نویسندگی و کارگردانی ماهانا نریمانی، جایزه بهترین بازیگر مرد را به خود اختصاص داد. هیات داوران بهراد سلاح ورزی را هم برای بازی در نمایش «الجزایر» شایسته تقدیر اعلام کرد.

بازیگری زن: در میان بازیگران زن شرکت کننده در هفته تئاتر دانشگاهی باران، شیرین صفایی برای بازی در نمایش «من یه قهوه می خوام یا ...» به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن، به عنوان بهترین بازیگر زن معرفی شد و از سوزان قربانی برای بازی در نمایش «ملکه زیبای لی نین» به نویسندگی مارتین مک دونا و کارگردانی رضا جعفر مدار، تقدیر به عمل آمد.

نمایشنامه نویسی: میلاد فرج زاده برای نمایشنامه «الجزایر»، به عنوان برگزیده بخش نمایشنامه نویسی از سوی هیات داوران شناخته شد؛ فرانک فروتن نیز برای نمایشنامه «من یه قهوه می خوام یا ...» مورد تقدیر قرار گرفت.

نمایش های برگزیده برای اجرا در بخش به علاوه جشنواره تئاتر فجر

از میان هفت نمایش بخش صحنه ای هفته تئاتر دانشگاهی باران، دو نمایش « امپرسیون جیغ بنفش» به کارگردانی صادق ذوقی و «الجزایر» به کارگردانی میلاد فرج زاده، در سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر روی صحنه می روند و با حمایت کمپانی تئاتر باران در سال ۹۵ در این مجموعه روی صحنه خواهد رفت.



برگزیدگان بخش نمایشنامه خوانی هفته تئاتر دانشگاهی باران

خوانش گر مرد: محسن علی محمدی برای خوانش نمایشنامه «میرآب» به نویسندگی و کارگردانی فاطمه عقیلی، بهترین خوانش گر مرد شناخته شد و از جواد اسماعیلی هم برای خوانش همان نمایشنامه از سوی هیات داوران تقدیر به عمل آمد.

خوانش گر زن: هیات داوران نیکان راست قلم را برای خوانش نمایشنامه «دو نقطه خط صاف» به نویسندگی و کارگردانی کیمیا کاظمی به عنوان بهترین خوانش گر زن انتخاب کردند؛ فرزانه محجوبی نیز برای نمایشنامه خوانی نمایش «آس» مورد تقدیر قرار گرفت.

نمایشنامه نویسی: کیمیا کاظمی برای نوشتن نمایشنامه «دو نقطه خط صاف» برگزیده بخش نمایشنامه نویسی هفته تئاتر دانشگاهی باران شناخته شد؛ این نمایشنامه در سال ۹۵ توسط کمپانی تئاتر باران ، تولید و اجرا می شود.

هفته تئاتر دانشگاهی باران، نخستین جشنواره خصوصی تئاتر دانشگاهیان است که به منظور تشویق نسل جوان و معرفی آنان به بدنه تئاتر حرفه ای کشور برگزار می شود. در این هفته، اثر برگزیده هر بخش از سوی کمپانی تئاتر باران حمایت می شود و در سال ۱۳۹۵ اجرای عمومی خواهد داشت. همچنین به عنوان اثر منتخب در بخش «به علاوه جشنواره تئاتر فجر» روی صحنه می رود.

در آیین اختتامیه هفته تئاتر دانشگاهی باران از کیومرث مرادی، کارگردان و استاد تئاتر دانشکده هنر و معماری نیز تقدیر شد.