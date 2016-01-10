مسعود مستقیم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از این شکارچیان هزار و ۲۲۵ عدد انواع گونه‌های جانوری کشف و ضبط‌شده است، اظهار کرد: این‌گونه های جانوری شامل هزار و یازده قطعه پرنده زینتی، ۹۱ رأس لاشه انواع پستانداران و ۱۲۳ قطعه پرندگان وحشی است.

وی با بیان اینکه دو هزار و ۶۳۰ عدد انواع ادوات و وسایل شکار غیرمجاز حیات‌وحش نیز از شکارچیان ضبط‌شده است، افزود: از این تعداد ۵۶ نفر شکارچی غیرمجاز قبل از انجام شکار حیات‌وحش و در حین شروع دستگیرشده‌اند.

مستقیم از ضبط ۲۴ گرم باروت و هزار و ۳۷۵ گرم ساچمه از شکارچیان غیرمجاز از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: همچنین تعداد ۴۰۷ عدد فشنگ ساچمه زنی، ۱۱۴ عدد فشنگ گلوله‌زنی، ۱۱۵ عدد فشنگ غیرمجاز، ۱۶ قبضه سلاح غیرمجاز و تعداد ۷۹ قبضه سلاح شکاری مجاز نیز از شکارچیان کشف‌شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست خراسان جنوبی با اشاره به تیمار و رهاسازی حیات‌وحش، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۳ مورد حیات‌وحش تیمار و رهاسازی شده‌اند.

وی با اشاره به آموزش‌های مستمر ضمن خدمت رایگان محیط‌زیست استان، بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ کارگاه آموزشی از قبیل دوره آموزشی سلاح شناسی و آشنایی با قانون به‌کارگیری و حمل سلاح سازمانی، جهت‌یابی و سمت یابی، آشنایی با انواع تجهیزات انفرادی و حفاظتی، آشنایی با اقدامات وامداد و کمک‌های اولیه در طبیعت برگزارشده است.

مستقیم ادامه داد: آشنایی با بیماری‌های مشترک بین انسان و دام‌ها و حیات‌وحش، آشنایی با بیماری آنفلوانزا، آشنایی با آثار و علائم حیات‌وحش و اطفای حریق احیای قلبی تنفسی و جی‌پی‌اس و ... از دیگر عنوان‌های برگزاری این کارگاه‌های آموزشی است.