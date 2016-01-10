به گزارش خبرنگار مهر، گفتگو با عباس عبدی با تیتر «نفت؛ یكپارچگی قدرت، دوپارگی ملی»، درباره تاثیر نفت بر قدرت و همبستگی ملی و گفتگو با ناصر فكوهی درباره فرهنگ فساد و نوكیسه‌گی فرهنگی و پیوند گسست‌ناپذیر مسایل اقتصادی و اجتماعی در گفتگو با دانشیار برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران از مطالب این شماره وقایع است.

مطالب و یادداشت‌هایی درباره شهر، سوداگری‌های افراد و شهرفروشی، شهر كالایی شده و تخریب باغ‌های تهران و همچنین گزارش‌هایی درباره ماجرای حسابرسی شهرداری تهران و نظارت شورای شهر بر شهر و شهرداری از دیگر مطالب این شماره وقایع است. اخبار و تحلیل های اجتماعی، اقتصادی، سیاست و بین الملل آذرماه را نیز می‌توانید در این شماره بخوانید.

ماهنامه «وقایع» به پیامدها و بیماری‌های اجتماعی اقتصاد ایران، زمینه‌ها و پیامدهای اجتماعی مسایل اقتصادی می‌پردازد و مسایل و پدیده‌های حوزه فرهنگ، سیاست و بین‌الملل را نیز با نگاه اجتماعی و اقتصادی بررسی می‌كند.

ماهنامه «وقایع» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی سیدعبدالكریم محقق و زیر نظر شورای سردبیری، سید عبدالكریم محقق، مجید اعزازی و مجید فروغی منتشر می‌شود.