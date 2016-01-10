به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی‌اکبر زاده، صبح یکشنبه، در مراسم افتتاحیه گردهمایی کشوری روسای ادارات، کارشناس مسئولان فرهنگی و هنری آموزش‌وپرورش سراسر کشور در گرگان، با تاکید بر این مدیریت فرهنگ دیربازده است و در معرض تغییر است، خواستار ایجاد تغیر در نگرش دانش آموزان نسبت به مسائل معنوی شد.

وی با بیان این که بیش از دانش‌آموز هنرمند به تفکر هنرمند نیاز داریم، تصریح کرد: باید کشور را به سمت یکدست شدن اهداف و محتوا پیش ببریم.

وی خواستار بومی سازی برنامه های کشوری در استان ها شد و بیان کرد: امروزه بخش فرهنگی کشور بیش از هر زمانی نیاز به تقویت بعد اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان دارد.

اکبرازده با تاکید بر این که نباید قهرمان سازی کرد، گفت: قبل از سوره سازی باید سیره‌ها را نشان دهیم، امروز بچه‌ها سیره و روش می‌خواهند و احساس بی‌هویتی می‌کنند.

وی اسوه سازی را یک اصل مقدم به جای قهرمان سازی عنوان کرد و افزود: یک هزار و ۲۰۰ کانون فرهنگی هنری در کشور فعالیت می‌کنند.