دو محصول جدید پزشکی کشور در شیراز رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در شیراز، دکترجلیل معصومی با اشاره به رونمایی شبیه ساز آموزش کولونوسکوپی محصول شرکت کهکشان الکترونیک، گفت: این شبیه سازی "Simulati"، در حیطه پزشکی تمرینی و برای رویارویی با موقعیت های بالینی واقعی که فرد در آینده با آن ها مواجه می شود، به کار گرفته می شود.

وی فراهم آوردن امکان آموزش مهارت های خاص، ارتقای کیفیت، کاهش آسیب برای بیماران، افزایش رضایتمندی بیماران و صرفه جویی در زمان و منابع مالی را از مزایای تولید این شبیه ساز، در زمینه آموزش پزشکی دانست.

دبیر شورای عالی مراکز رشد فناوری دانشگاه، نرم افزار جامع مکانیزاسیون داروخانه تولید شرکت دانش بنیان فناوران وزین بهداد را به عنوان دومین محصول رونمایی شده جدید معرفی کرد و افزود: تولید این نرم افزار که از جدیدترین تکنولوژی های توسعه نرم افزار در آن استفاده شده است، به طور تحت وب، با استانداردهای سازگار با زیرساخت ""HIX و استاندارد مدیریت داخلی و کنترل کیفیتEFQM"" ویژه داروخانه ها، طراحی شده است.

معصومی ادامه داد: این نرم افزار می تواند تمامی نیازهای داروخانه ها در بخش های پذیرش، صندوق، بیمه، انبار، حسابداری و مدیریت را تامین کند.

وی با بیان اینکه این دو محصول، در نمایشگاهی به مناسبت بزرگداشت روز پژوهش رونمایی شده است، گفت: در این نمایشگاه، علاوه بر رونمایی از این دو محصول جدید، توانمندی شرکت های دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حوزه های فناوری اطلاعات، تجهیزات پزشکی، فرآورده های دارویی و بیوتکنولوژی، گیاهان دارویی و سلول های بنیادی، به نمایش گذاشته شد.