آیفون ۹ ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استیو جابز فقید که بدون شک همگان اپل و محصولات خلاقانه اش را با نام او می شناسند ۹ سال پیش در نهم ژانویه سال ۲۰۰۷ تلفن همراه هوشمندی را در دست گرفت تا به دنیا نشان دهد آیفون چیست و قرار است چه تحولی در دنیای سیستمهای همراه ایجاد کند.

از همان روز و البته روزهای بعد، رسانه های خبری جهان به انعکاس این رویداد مهم پرداختند.

در آن زمان بازار تلفن های همراه در دست غولهایی همپون بلک بری، موتورولا و پالم بود اما از آن روز به بعد طرفداران محصولات اپل و به خصوص نسخه های مختلف آیفون بیشتر و بیشتر شدند.

نخستین آیفونی که به دنیا ارایه شد نمایشگر ۳.۵ اینچی با وضوح ۳۲۰ در ۴۸۰ پیکسل داشت. این گوشی از پردازشگر ۴۰۰ مگاهرتزی و حافظه RAM از نوع ۱۲۸ مگابایتی بهره می برد. دوربین دو مگاپیکسلی و حافظه ذخیره سازی اطلاعات ۱۶ گیگابایتی از ویژگیهای جذاب آن محصول به شمار می آمد.

اکنون که ۹ سال از آن روز تاریخی می گذرد نسل هفتم آیفون با حافظه RAM از نوع ۳ گیگابایتی و تراشه A۱۰ اپل به بازار خواهد آمد.