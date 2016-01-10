فرهنگ مطالعه را در استان قزوین گسترش می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی ظهر یکشنبه با حضور در مرکز مدیریت حوزه علمیه استان با حجت الاسلام علی عباسی مدیر حوزه علمیه استان قزوین دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار مهدی رمضانی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه های عمومی استان گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت کتاب و کتاب خوانی باید با برنامه ریزی وامکانات موجود بتوانیم فرهنگ مطالعه را در جامعه افزایش دهیم.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان اظهارداشت: در خال حاضر در استان ۵۹ کتابخانه فعال شده و میزبان علاقه مندان به فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است که ۳۳ باب از این کتابخانه ها زیرمجموعه نهاد کتابخانه های عمومی استان هستند.

رمضانی استقبال مردم استان از مطالعه و کتاب خوانی را مناسب دانست و اضافه کرد: خوشبختانه فرهنگ مطالعه در استان مطلوب بوده ولی برای رسیدن به نقطه ایده آل نیازمند برنامه ریزی مدونی هستیم تا فعالیتها شتاب بیشتری گیرد.

وی به همکاری این نهاد با حوزه علمیه قزوین اشاره کرد و گفت: اداره کل کتابخانه های عمومی استان می تواند با تجهیز و اهداء کتاب به مدارس علمیه قزوین مشارکت فعالی داشته باشد.

رمضانی تصریح کرد:در گذشته نیز با تجهیز واهداء کتاب به کتابخانه آمام جعفر صادق (ع) و تجهیز بخش تخصصی قرآن در این کتابخانه پاسخگوی نیاز طلاب حوزه علمیه قزوین بودیم وامیدواریم با تداوم همکاری ها از این ظرفیت بیشتر استفاده کنیم.

مدیرکل کتابخانه های استان قزوین یادآورشد: آمادگی داریم در سایر مدارس علمیه قزوین نیز این روند را تداوم بخشیم.

در ادامه حجت الاسلام علی عباسی مدیر حوزه علمیه قزوین نیز از تلاشهای مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قدردانی کرد و گفت: در خصوص تفکیک مرکز مدیریت حوزه علمیه قزوین و کتابخانه امام خمینی (ره) جلساتی برگزار شده که امیدواریم این تفکیک هر چه زودتر عملیاتی شود.

مدیر حوزه علمیه قزوین بیان کرد: کتابخانه ها از عوامل موثر در فرهنگ مطالعه و کتابخوانی هستند و میزان گرایش به مطالعه امروزه یکی از شاخصه های توسعه به شما می رود.

عباسی تصریح کرد:خانواده عامل بسیار موثری در ایجاد عادت به مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی است و توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی نیازمند عزم همگانی است.