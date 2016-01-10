به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مسعود معصومی در مراسم رونمایی از اجرای طرح ملی همسانگزینی در معاونت فرهنگی قوهقضائیه گفت: معاونت فرهنگی قوهقضائیه در موضوع خانواده و پاسداری از ازدواج آگاهانه و حفظ و ارتقای روابط خانوادگی برنامههای زیادی را در نظر دارد.
وی با بیان اینکه خانواده بنیان حرکتهای علمی و هدایت جامعه در عرصههای مختلف است، گفت: کانون خانواده بنیانی است برای همافزایی درونی انسانها که در اوج آرامش و همراهی مسیر رفع مشکلات در جامعه را طی کنند.
معاون فرهنگی دینی و سازمانی قوهقضائیه ادامه داد: نسلها باید تجربیات خود را در خانواده به نسلهای بعدی منتقل کنند، هر چند امروز فناوری فرصت تربیت نسل را از خانوادهها گرفته است، اما نقش بیبدیل خانواده در رشد جامعه و تربیت فرزندان در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قابل توجه است.
وی با اشاره به اینکه پایه رفع آسیبهای اجتماعی در خانواده است، تاکید کرد: ارتقای روابط موثر اعضای خانواده پایه ارتقای جامعه است. قشری از همکاران در قوهقضائیه که ازدواج نکردهاند و همکاران یا فرزندان مجرد دیگر همکاران مورد توجه این معاونت است، زیرا از مشکلات جدی فراروی جوانان پس از تصمیم انقلابی به ازدواج، پیدا کردن فرد متناسب از لحاظ موقعیت فکری و اجتماعی است.
وی ادامه داد: معرفی افراد به جوانان در دستور کار قوهقضائیه است و در دین ما هم این امر توصیه شده است. موسسه تبیان در این زمینه تنها مرجعی است که هم رسمی است و هم بنیان خوبی دارد.
معاون فرهنگی دینی و سازمانی قوهقضائیه افزود: عملکرد موسسه تبیان را در موضوع همسانگزینی بررسی کردیم و وارد مذاکره با این موسسه شدیم که در نهایت منجر به یک همکاری صمیمانه میان دو طرف شد.
حجتالاسلام معصومی با بیان اینکه بسترهای نرمافزاری موسسه تبیان در اختیار قوهقضائیه قرار گرفت، گفت: امروز قوهقضائیه با همکاری موسسه تبیان، سامانه همسانیابی را برای همکاران اجرا میکند. در این عرصه سایتهای مختلفی وارد مسیر همسریابی شدهاند که راه درستی را نرفتهاند و فقط تبیان مجوز فعالیت دارد. این فرصتی است برای همکاران مجرد تا از سامانه همسانگزینی تبیان استفاده کنند.
وی تاکید کرد: در قدم اول این امکان برای همکاران در تهران مهیا شده، اما در گامهای بعدی به شهرستانها گسترش مییابد.
نظر شما