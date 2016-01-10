وحدت کامل در عراق باید ایجاد شود

به گزاارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با شیخ الکعبی دبیر کل مقاومت اسلامی النجباء عراق که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: اولین مطلبی را که باید به آن توجه کنید، مخفی نگهداشتن اسرار جنگ و جهاد است.

وی با تأکید بر اینکه باید نقشه‌های نظامی حفظ شود، گفت: نباید اسرار جهاد به صراحت در حضور همه بازگو شود که این امر موجب می‌شود دشمن از اهداف و تصمیمات شما آگاه شود.

استاد سطوح عالی حوزه تصریح کرد: اگر می‌خواهید در مقاومت به نتیجه برسید و پیروز شوید در بیان گفته‌های خود مراقبت کنید و اسرار را بازگو نکنید که این از آداب جنگ و جهاد است.

وی خطاب به مجاهدان عراقی با بیان اینکه باید آنقدر قدرت داشته باشید تا دشمن اجازه نفوذ به خاک شما را به خود ندهد، افزود: از ابتدا باید جلوی ورود آمریکا به عراق گرفته می‌شد تا جرأت ورود به این سرزمین و دیگر کشورهای اسلامی را نداشته باشد.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه دولت عراق کوتاهی کرده است که اینگونه مستکبران به کشورشان وارد شده‌اند، ادامه داد: باید ابتدا یک وحدت در عراق ایجاد شود.

هدف همه مقابله با آمریکا است

وی به وحدت شیعه و سنی اشاره کرد و گفت: باید با پرهیز از بیان شعارهای فرقه‌ای و حزبی، میان خود وحدت ایجاد کنید بعد به اقدامات دیگری بپردازید.

این مرجع تقلید شیعیان عنوان کرد: هدف همه یکسان است و آن هم مقابله با آمریکا، صهیونیست و هم پیمانان آنها است لذا برای رسیدن به وحدت ملی تلاش کنید.

وی افزود: علما و شخصیت‌های برجسته چون سید حسن نصرالله و عمار حکیم باید جمع شوند و اتاق فکر قدرتمندی تشکیل دهند و متحد شوند که در این صورت مردم نیز با آنان همراه خواهند شد.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه سوریه بهتر از عراق توانسته پیشرفت کند، گفت: باید همانند ایران متحد شوید تا هرگز آمریکا اجازه دخالت در امور کشور را به خود راه ندهد.

وی افزود: با کسانی که مانع تراشی می‌کنند باید صحبت کرد و تا جایی که امکان دارد وحدت بین مردم و علما را در آن کشور ایجاد کرد.