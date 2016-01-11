تأمین برق۱۰روستای لرستان ازطریق انرژی خورشیدی/۱۳۷روستا برق ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بحرینی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران به تبدیل ۸۵ درصد شبکه های فشار ضعیف سیم مسی استان به کابل خودنگهدار اشاره کرد و اظهار داشت: در بسیاری از شهرستان های لرستان از جمله خرم آباد و ازنا تمامی سیم های مسی جمع آوری شده و به کابل خود نگهدار تبدیل شده اند.

طلب ۱۰۶ میلیارد تومانی شرکت برق لرستان از مشترکان خود

وی با اشاره به اینکه وزارت نیرو برای جایگزینی کابل های خود نگهدار در سطح استان هیچ اعتباری تخصیص نداد عنوان کرد: شرکت توزیع برق لرستان از محل درآمدهای خود و به عنوان یکی از اولین شرکت های توزیع کشور نسبت به جایگرینی کابل های خودنگهدار اقدام کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با بیان اینکه این شرکت در وزارت نیرو به عنوان قطب کابل خودنگهدار ایران شناخته شده است افزود: از مزایای این کابل ها به صفر رساندن خاموشی های فشار ضعیف، بالا رفتن ضریب ایمنی کابل ها، زیباسازی مبلمان شهری، رفع شدن ضعف ولتاژ برق، مدیریت اموال و ... است.

بحرینی با اشاره به اینکه ساختار شبکه های شرکت توزیع طی چند سال اخیر بهبود پیدا کرده است بیان داشت: بعد از سیل اخیر کوهدشت که خساراتی به شبکه های برق وارد کرد اخیرا نیز باد شدیدی در پلدختر باعث سقوط تعدادی از تیرهای برق شد که حدود ۱۰۰ میلیون تومان خسارت به شرکت توزیع برق وارد کرد.

وی با اشاره به اینکه شرکت توزیع برق ۱۰۶ میلیارد تومان از مشترکان طلب دارد تصریح کرد: از این مبلغ حدود ۲۵ میلیارد تومان مربوط به بدهی دستگاه های دولتی و مابقی مربوط به بدهی مشترکان خانگی و صنعتی است.

۱۳۷ روستای فاقد برق در لرستان وجود دارد

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با اشاره به اینکه در کشورهای خارجی ابتدا بهای برق از مردم گرفته می شود سپس برق به منازل آن ها آورده می شود ادامه داد: این در حالی است که در کشور ما ابتدا مردم برق را مصرف کرده سپس بهای آن گرفته می شود با این وجود برخی از مردم همین بها را نیز پرداخت نمی کنند.

بحرینی بدهی مشترکان خرم آبادی به شرکت توزیع برق را به دلیل زیاد بودن تعداد آن ها نسبت به سایر شهرستان ها بیشتر دانست و گفت: در سطح استان اکیپ های تحت عنوان اکیپ وصول مطالبات وجود دارد که با در دست داشتن لیست مشترکین بدحساب نسبت به قطع برق آن ها اقدام می کنند ولی این شیوه درستی نبوده زیرا این مشکل باید از پایه اصلاح شود در غیراینصورت قطع برق افراد فایده ای ندارد.

وی با اشاره به اینکه در سطح استان ۱۳۷ روستای فاقد برق وجود دارد بیان داشت: درصدد هستیم ۴۱ روستا را طی امسال برق دار کنیم که از این تعداد هشت روستا در بخش بشارت الیگودرز در اولویت قرار دارند.

تامین برق ۱۰ روستای لرستان از طریق انرژی خورشیدی

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان به صعب العبور بودن برخی روستاها برای انجام خدمات انتقال برق اشاره کرد و افزود: حتی برخی روستاها تنها دارای دو یا سه خانوار هستند و کار برق رسانی به این روستاها با مشقت انجام می شود.

بحرینی با بیان اینکه ۱۰ روستای موجود در سطح استان توسط شرکت توزیع برق به انرژی خورشیدی مجهز شدند اضافه کرد: متاسفانه اهالی روستاها پنل های انرژی خورشیدی را می شکنند و یا باطری آن ها را برداشته و استفاده دیگری از آن ها می کنند.