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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۳۶

با صدور پیامی؛

نماینده ولی فقیه در سپاه عروج شهادت‌گونه سردارفولادگر راتسلیت گفت

نماینده ولی فقیه در سپاه عروج شهادت‌گونه سردارفولادگر راتسلیت گفت

حجت الاسلام علی سعیدی در پیامی عروج شهادت گونه مهاجر الی الله سردار علی اصغر فولادگر، را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی عروج شهادت گونه مهاجر الی الله سردار مرحوم علی‌اصغر فولادگر، حجت الاسلام علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پیام تسلیتی صادر کرد.

در این پیام آمده است: عروج شهادت گونه مهاجر الی الله سردار رشید سپاه اسلام مرحوم سرتیپ پاسدار دکتر علی اصغر فولادگر در فاجعه‌ مصیبت بار منا همراه با خیل عظیم ضیوف الرحمان و زائران بیت الله الحرام در آیین حج ابراهیمی را به خانواده معظم و داغدار، همرزمان دلیر و همه وابستگان ارجمند ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

این پیام می‌افزاید: تردیدی نیست کارنامه درخشان و سرشار از همت و اراده جهادی و توأم با اخلاص و صداقت آن مجاهد بصیر و پاسدار بی‌ادعا و پیشتاز عرصه‌های دفاع از انقلاب و آرمان‌های بلند شهیدان در جای جای جغرافیای ایران عزیز و فراتر از آن؛ الهام بخش مدافعین امروز حریم قرآن و عترت و مجاهدان جبهه‌ نبرد با دشمنان اسلام ناب محمدی (ص) خواهد بود.   برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه‌ی الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

کد مطلب 3021393

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