اولین نشست ناظران فنی تیم های المپیکی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته ملی المپیک، در ابتدای این نشست که اصغر رحیمی رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی و ناظران فنی تیم های کشتی، والیبال، بوکس، تکواندو، وزنه برداری، قایقرانی، شمشیربازی، هندبال، دوومیدانی و تنیس روی میز نیز حضور داشتند، شاهرخ شهنازی ضمن اشاره به سوابق ارزنده ناظران کمیته ملی المپیک در رشته های مختلف ورزشی گفت: افرادی از سوی هیات اجرائی کمیته ملی المپیک و بر اساس پیشنهاد مرکز نظارت بر تیمهای ملی به عنوان ناظر رشته های المپیکی انتخاب شده اندکه هر کدام دارای سوابق بسیار درخشانی در ورزش تخصصی خود بوده و افتخارات مهمی را برای کشور به ارمغان آورده اند.

وی در ادامه افزود: هدف کمیته ملی المپیک از انتخاب ناظران، استفاده از دانش ، تخصص و تبحر آنان برای موفقیت بیشتر تیم های ایرانی در المپیک ریودوژانیرو است، آنها مستقل و دلسوز بوده و به همراه روسای فدراسیونها و ورزشکاران ملی پوش تلاش خواهند کرد که کاروان ورزشی ایران در بهترین شرایط در المپیک 2016 حضور یافته و به افتخارات ورزشی ارزنده ای دست یابد.

در ادامه این نشست رحیمی رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی با تاکید بر نظارت ناظران بر حسن اجرای برنامه های المپیکی فدراسیون ها گفت: روسای فدراسیون های ورزشی بایستی حضور یک ناظر متخصص و کار ازموده را در کنار تیم ها و قهرمانان المپیکی خود ارزشمند تلقی کرده و از نقطه نظرات و پیشنهادات سازنده آنان استفاده و بهره برداری کنند.

وی در ادامه گفت: انتظار داریم که ناظران در داخل کشور و در سطح بین الملل در مورد رشته های ورزشی تخصصی خود تحقیق و شناخت کافی را داشته و به روز باشند تا بتوانند دلسوزانه و با استدلال و شناخت کافی، پیشنهادات سازنده خود را به فدراسیون های ورزشی ارائه دهند.

اصغر رحیمی در این نشست همچنین از تشکیل جلسات هم اندیشی مشترک با روسای فدراسیونهای المپیکی و ناظران کمیته ملی المپیک خبر داد و اعلام کرد: در این نشست ها، برنامه فدراسیون ها جهت آماده سازی تیم های المپیکی آنان برای حضور قدرتمند در ریو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و بهترین تصمیمات در جهت موفقیت بیشتر ورزشکاران کشورمان در المپیک 2016 اتخاذ خواهد شد.

در ادامه این نشست، شرح وظایف ناظران کمیته ملی المپیک در رابطه با فدراسیون ها و محتوای فرم های نظارت بر تیم های المپیکی، مورد بحث قرار گرفته و پیشنهادات لازم در این رابطه مطرح گردید.

ناظران فدراسیونهای شرکت کننده در این نشست منصور برزگر (کشتی آزاد)، حسین ملاقاسمی (کشتی فرنگی)، نصراله دهنوی (وزنه برداری)، اصغر رحیمی (تکواندو)، بهنام محمودی (والیبال)، بیژن شادمهر (دوومیدانی)، محسن میلاد (قایقرانی)، حسین نهرودی (بوکس)، اکبر احمدی جاوید (شمشیربازی)، سعید مرادی (هندبال)، ابراهیم محسنی (تنیس روی میز) بودند که ظهر روز گذشته در سالن اجتماعات کمیته ملی المپیک گرد هم آمدند.